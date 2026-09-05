‘Una fiesta de muerte’ regresa a Antena 3 con un nuevo crimen entre famosos: "La tele se debería encaminar hacia el formato interactivo"

Una estación abandonada, siete famosos y un asesinato. Antena 3 estrena este sábado 'Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc', la segunda entrega del 'murder mystery' que convirtió a los espectadores en detectives y que llega tras el éxito de su primera edición. En esta ocasión, el escenario elegido es la estación internacional de Canfranc, uno de los enclaves más emblemáticos del Pirineo aragonés. Hasta allí viajarán siete rostros conocidos -Carlos Baute, César Cadaval, Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge- para participar en una exclusiva fiesta que acabará convirtiéndose en la escena de un crimen.

Como ya ocurrió en la primera entrega, Àngel Llàcer ejercerá de anfitrión y maestro de ceremonias, guiando a los participantes durante una investigación llena de pistas, retos y sospechas. Uno de los siete invitados será asesinado y los seis supervivientes tendrán que descubrir quién está detrás del crimen a partir de diferentes pruebas, tanto individuales como por equipos, para conseguir nuevas pistas.

La competición, además, irá creciendo a medida que avanza la investigación. "Al final todos acaban queriendo saber quién es el asesino y queriendo ganar", relata el presentador. En este sentido, Llàcer se convierte en una pieza más del juego. Su papel consiste en conducir la investigación, lanzar preguntas y, sobre todo, llenar de dudas a los concursantes. "Nada malvado. Lo que sí que intento es despistar todo el rato", explica entre risas. El presentador destaca, además, la variedad de situaciones que atraviesan los protagonistas: "Hay momentos de risa, hay momentos de sustos, hay momentos de súper concentración, de competición".

Grabaciones intensas

La grabación se alarga durante días en los que los invitados conviven en su investigación. "Estamos ahí tres días, encerrados, intentando descubrir quién es el asesino de uno de los famosos que han venido", cuenta Llàcer, que destaca que la convivencia acaba trasladando el juego mucho más allá de las pruebas televisivas.

La propia Susi Caramelo, una de las protagonistas de esta segunda entrega, reconoce que la investigación acabó ocupando incluso los momentos que quedaban fuera de la grabación. "Este misterio se trasladaba también a las comidas o a las cenas", explica. La actriz y cómica asegura que el programa le pareció "divertidísimo" desde el primer momento y que la experiencia ha sido muy diferente a otros proyectos. "Yo he hecho ya mucha tele, te diría que probablemente es de lo que más me ha divertido grabando", afirma.

Un formato interactivo

Una de las principales novedades de 'Una fiesta de muerte' es que los espectadores no se limitan a mirar. El programa convierte la emisión televisiva en un juego interactivo en el que el público puede participar desde casa a través de la aplicación oficial. "Tú estás jugando a la vez que van jugando ellos", resume Llàcer. El público puede acceder a las pistas, responder preguntas y elaborar su propio perfil del asesino. Además, quien consiga identificarlo puede optar a 3.000 euros de premio.

Para el presentador, esta fórmula convierte la televisión en una experiencia mucho más activa para la audiencia: "No es que te sientes en el sofá y miras un programa y te quedas dormido. Aquí es imposible que te quedes dormido. Porque tú estás jugando a la vez". Caramelo coincide en que la televisión debe innovar en este sentido, especialmente para conectar con las generaciones más jóvenes. "Un formato de este tipo puede estar muy acertado e igual la tele se debería encaminar un poco más hacia el tema interactivo", apunta.

La primera entrega, 'Una fiesta de muerte: Muerte en el museo' contó con cerca de 29.000 usuarios que llegaron a conectarse simultáneamente a la aplicación, mientras que la fase final de acusación alcanzó hasta 1.150 respuestas por segundo. Finalmente, un 28% de los participantes consiguió identificar correctamente al culpable, que en aquella ocasión fue el chef Dabiz Muñoz.

Éxito de audiencia

La nueva entrega llega a Antena 3 después de que la primera edición se impusiera en su estreno, el pasado 25 de abril, como líder absoluto de la noche con un 12,8% de cuota de pantalla. El espacio reunió a 1.272.000 espectadores y alcanzó más de 3,3 millones de espectadores únicos. El formato destacó especialmente entre los públicos más jóvenes, con un 14,1% de cuota entre los espectadores de 13 a 24 años y un 15,6% entre los de 25 a 34.

Noticias relacionadas

Para Llàcer, una de las claves de este innovador programa, adaptación española de ‘A Party to Die For’, formato original de ITV Studios nacido en Países Bajos y emitido también en Francia, es que los rostros conocidos se quedan en un segundo plano y el juego pasa a ser protagonista. "Los famosos dejan de ser famosos para convertirse en investigadores", explica. En España, la producción corre a cargo de Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia y podrá seguirse también fuera del país a través de atresplayer Internacional y Antena 3 Internacional.