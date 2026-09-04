Los no 'influencers'

Durante este verano hemos tenido un debate potente sobre el mundo 'influencer'. El debate ha durado tres semanas y la vida continúa igual.

Posiblemente ustedes se han fijado que mientras deslizan su dedo (ya está bien de utilizar el anglicismo ‘scrolear’) a través de la pantalla en alguna red social como Instagram o Tik Tok, existe un tipo de personas, que no es reducido, también definido como personajes, que en el 80% o 90% de los videos que publican se dedican a lo siguiente: dividen la pantalla en dos, insertan un vídeo en la parte inferior de la pantalla en donde se ve un testimonio, una declaración… mientras ellos están en la parte superior realizando tan sólo gestos, que pueden ser de sorpresa, de asombro, negando el discurso de quien protagoniza el video. Insisto: sólo hacen gestos. ¿Legal? Desde luego. Lo hacen muchas veces y se autodenominan: creadores de contenido. A ver: lo que se dice mentir, no mienten; porque crear contenido es lo que hacen, aunque a menudo éste se reduzca a un lenguaje tan sólo gestual.

En ocasiones, las casualidades o el azar me ha llevado a coincidir físicamente en algún acto con alguno de estos “creadores”. Y es verdad que no siempre, pero a menudo, durante la presentación del acto, a los que ellos denominan eventos, te realizan un veloz escáner físico de arriba a abajo donde te van buscando algún tipo de acreditación física que verifique no quién eres, sino cual es el nombre que utilizas en tu otra vida, en la digital, en la la virtual, la de Instagram o la de TikTok, y si no lo ven o no lo encuentran... lo normal es que no pregunten.

Miren: en España hay más de 15.000 personas que viven gracias a los ingresos que obtienen de YouTube y otras redes sociales; una cifra que a nivel mundial alcanzan cerca de cuatro millones. Parece que el mundo se mueve alrededor de lo que publican, pero por suerte no es así, porque en el planeta tierra viven más de 8.300 millones de personas.

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Yo tengo claro que no viviré de Instagram... Tampoco viví del papel carbón, ni de la Olivetti Lettera 32, pero eran mi herramienta diaria y ellas me sirvieron más para crecer en conocimientos que para ganar dinero. Alguna cosa buena hemos realizado los no 'influencers'.