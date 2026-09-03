Sucedió en 'La Hora de la 1' este pasado martes. Mirando a cámara, con absoluta tranquilidad y como siempre verbalizando una dicción más que correcta, Silvia Intxaurrondo dijo textualmente, refiriéndose a Ceuta: “Nos han atacado con un ataque híbrido algorítmico y a través del mismo han provocado una crisis humanitaria en Ceuta que amenaza incluso con resquebrajar los costurones de la convivencia en esa ciudad autónoma y de provocar un debate político con una de las principales líneas de actuación de la ultraderecha que es la inmigración: piénsenlo así”. Dejó una pequeña pausa y prosiguió: “Piénsenlo así porque nosotros les vamos a poner cada día los mejores expertos y el enfoque que consideramos más adecuados”.

Llegados a este punto voy a contar por qué desde una televisión pública no se puede, o al menos para mí no se debe, ni dirigir, ni redirigir, ni reorientar el pensamiento del espectador. ¿Qué quiere decir “piénselo así”? ¿Usted qué se cree, que tengo siete años para que me orienten a cerca de lo que yo debo pensar, opinar, y lo que más interesa: votar? Piénsenlo así: además dicho varias veces. Yo pensaré lo que me de la gana y puede que yo lo sea, pero creo que no soy ningún becerro para que me nadie me diga cómo debo pensar.

¿Desde qué atalaya cree Silvia Intxaurrondo que se ha erigido con tal de advertir al personal sobre cómo deben pensar y qué deben opinar sobre un tema tan delicado como el de Ceuta? Porque si éste “Piénsenlo así” lo dice Nacho Abad en Cuatro, o la presentadora de 'Dando Caña' en El Toro TV ya lo analizamos con una clara tendencia partidista porque desde un medio privado nadie se estiraría de los pelos. Bueno, yo el que menos. ¿O qué pensaría la propia Silvia si en la misma tele pública con otro gobierno al mando, Alfredo Urdaci dijera en un informativo: “piénsenlo así”? ¿O si desde la BBC un conductor pronunciara a sus espectadores: “piénsenlo así”.

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Si trasladamos esta infamia a ras de suelo, a una cosa tan poco trascendente como el fútbol, ni siquiera a Felipe del Campo, director del Canal Público Teledeporte se le pasaría por la cabeza verbalizar un “piénsenlo así: es penalti”. El espectador lo tiraría a los leones. Pues esto es lo que yo creo y piensen ustedes lo que les de la gana.