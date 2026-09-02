Y a todo esto, TV3…

Pues eso: a todo esto TV3 sigue circulando tranquilamente por el carril que le corresponde (expongo esta frase porque si la termino con la expresión “circulando tranquilamente por el carril de la derecha…”) habrá quien querrá ver un apunte político a mi análisis. Bueno. Así que mejor no digo nada. Comprobaremos de aquí a unos meses la tendencia electoral en Catalunya para verificar -o no- si se produce algún giro a la derecha, que momentáneamente para nada lo parece, porque tras el Mundial todo vuelve a la normalidad.

Por tanto, las audiencias han sentenciado que en Catalunya y durante el pasado mes de agosto TV3 haya superado las cifras del resto de las televisiones. En este caso, ha firmado un 12,6% de cuota de pantalla: una cifra que supera casi tres puntos (un 2,8% para ser más concretos) por encima de la segunda opción, La 1 de TVE. Y más cifras, y todavía más análisis: de los 20 programas más vistos del mes en Catalunya, 16 eran de TV3. Tampoco hace falta añadir mucha más salsa al debate.

Tan sólo destaco dos apuntes: escuchamos o leemos a menudo que si el fútbol se muere, que si noventa minutos de un partido no dan para tanto, que si el fútbol televisado no interesa y el espectador se cansa… Olviden éstas consignas: el partido Barça-Al Alhy, y no un Barça-Bayern de Munich, sino un Barça-Al Alhy, perteneciente a la edición única del Gámper masculino, superó el millón de espectadores y sumó más de un 42% de audiencia… y en cuanto al Gámper femenino que enfrentó al Barça frente al Brighton llegó al 26%, siendo la edición más vista de la historia. Y un último detalle: es significativo que en Catalunya las televisiones más vistas en agosto, con entretenimiento, divulgación e informativos, hayan sido públicas. Que nadie olvide este detalle.

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¿Y en España, qué? Pues otro retorno más que a la normalidad, a la tendencia imperante en los últimos meses: tras el Mundial americano, Antena 3 vuelve ha liderado el mes de agosto por encima del resto de cadenas sin realizar ni excesivos esfuerzos ni tampoco demasiados gastos: reposiciones de 'El Hormiguero', y espacios de entretenimiento como 'La ruleta de la suerte', 'Pasapalabra' y los informativos durante las comidas y las cenas. En tiempos actuales, resulta más fácil perder audiencia que ganarla: tan solo hace falta apostar por aquello que funciona.