Cristina Pardo estrena 'La Mesa' en Antena 3: "El ambiente está muy crispado y hay mucha polarización"

La presentadora Cistina Pardo estrena nueva etapa en Antena 3 con 'La Mesa', un programa semanal en directo en el 'prime time' de la cadena. El nuevo espacio, una de las grandes apuestas de Atresmedia para la nueva temporada, combinará actualidad, información y entretenimiento a través de cuatro mesas temáticas. Al frente, Pardo afronta el reto de llevar al 'prime time' su particular manera de entender el periodismo, basada en el rigor informativo, la espontaneidad, la ironía y el sentido del humor, como ella misma explica, con el objetivo de ofrecer una mirada diferente de la actualidad.

¿Cómo le llega este proyecto y cómo lo afronta?

Este proyecto me llega como todos los que he tenido en mi vida: de pronto y con mucha ilusión. Nunca he tenido invitados tan buenos como los que voy a tener en este programa y, en ese aspecto, estoy exultante, no te voy a engañar.

¿En qué consiste 'La Mesa'?

Habrá una primera parte dedicada a la actualidad, a lo que esté pasando. Vamos a elegir a los invitados con muchísimo mimo porque, a lo mejor, en una semana no tienes las preguntas que puedes tener en un programa diario. Por lo tanto, no va a haber colaboradores fijos, sino que cada semana los invitados que vengan podrán hablar sobre aquello que conocen mejor. La primera parte estará más vinculada a la actualidad pura y dura y la parte final será un poco más relajada, porque lógicamente estará más vinculada a la crónica social.

¿Por qué en otros programas no había tanto interés por participar en ellos?

Nunca me había pasado que todo el mundo quisiera venir a un programa. En los programas diarios no tienes tanto tiempo ni puedes contar con que lleguen los invitados con tanto mimo. Y los políticos, por ejemplo, no siempre se prestan. Cuando hacía el programa del domingo, tenía que grabar por adelantado porque a la gente no le venía bien venir los domingos. En cambio, este es un problema que no me estoy encontrando ahora. Así que estoy muy contenta.

Han hablado de «otra manera de contar lo que sucede». ¿Cómo es esa manera?

De manera sencilla y entretenida. Que no sea 'rigor mortis'. Es la forma en la que yo he entendido siempre que hay que abordar las noticias. Es la manera en la que yo sé hacerlo y en la que creo. No podemos poner a la gente los pelos como escarpias según empiece el programa. La actualidad es así, pero oye, ¿la podemos contar de manera que nos podamos ir a dormir en algún momento y peguemos ojo? Pues también.

¿Cree que últimamente hay demasiada dureza en toda la información que recibimos?

Es posible. Yo creo que el ambiente está muy crispado, que hay mucha polarización y que eso hace que seguramente las noticias a veces se aborden desde puntos de vista muy crispados. Pero no es nuestra idea. Nuestra idea es intentar hacer la actualidad un poco más digestiva. Yo creo en eso. Creo en la ironía, creo en el sarcasmo, creo en el humor y es lo que vamos a intentar. Lógicamente, hay temas con los que esto no se puede, pero eso es lo que vamos a intentar y es en lo que yo creo.

¿Cómo afronta la nueva exposición que va a adquirir al estar al frente de un programa de actualidad y política?

A mí me importa lo que digan las personas que me quieren, las que me conocen y las que trabajan conmigo. Lo demás yo no lo puedo controlar. Leerlo no me llevaría a ningún sitio bueno, ni lo bueno ni lo malo. Porque cuando yo cometo un error, ya lo sé y me castigo mucho más de lo que me pueda castigar alguien. Y cuando hago algo bien, también lo sabemos las personas que trabajamos juntas. Intento hacer eso porque creo que es lo que hace que el día a día sea más llevadero. No me puedo desviar con otras cosas.

En el primer programa contó con Carlos Alsina y Vicente Vallés. ¿Qué le aportan?

A mí Vicente Vallés me parece que es la persona que mejor pone en contexto las noticias en este país. Creo que no hay nadie que contextualice mejor las noticias. Además, es una cara muy reconocible para mucha gente y creo que no está nada manido fuera del informativo porque no suele ir a otros programas. Y Alsina creo que es un referente para mucha gente. Me parece un tipo templado, muy informado. Y creo que ha dado un vuelco a su vida profesional estando en lo más alto.

¿Qué otros invitados buscará?

Son muy conocidos para el espectador. Es gente que a lo mejor ha estado en la picota hace tiempo y que ahora, de pronto, el espectador dirá: «Uy, ¿y esa persona dónde estaba?». Creo que va a merecer la pena, porque es gente distinta y vamos a tratar, en la medida de lo posible, de que opinen sobre aspectos que ellos conocen o han vivido.

Da el salto al 'prime time' de Antena 3 con un programa propio, después de una larga trayectoria . ¿Qué nueva faceta va a mostrar?

Yo soy yo, tampoco puedo ser otra persona. Pero creo que voy a poder hablar más y mandar menos. Y voy a intentar pasármelo bien.

La hemos visto mojarse sobre política en 'El Hormiguero'. ¿Podrá hacerlo también en su programa?

En 'El Hormiguero' me preguntan lo que pienso de las cosas. Normalmente, en los programas en los que estoy, soy yo la que pregunta. Al final, tengo más que opiniones de las noticias. Lo que trato es de interpretar lo que ocurre. No puedo dejar de interpretar las noticias porque es algo a lo que me he dedicado desde que empecé a trabajar. Lo mismo hacía cuando cubría la información en el PP que ahora que estoy haciendo otros programas.

¿Buscará la pluralidad?

Noticias relacionadas

Por supuestísimo. ¿A quién le gusta la monotonía? A nadie, ¿verdad? Pues a mí tampoco.