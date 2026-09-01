Una de las noticias del verano que más se veían venir, porque esa era la deriva del programa desde el mismo día de su estreno, ha sido la cancelación oficial del programa 'El show de Paz', que presentaba Paz Padilla en Telecinco.

Durante estos dos meses hemos podido ver un continuo ejercicio de prueba contra error consistente en averiguar en qué minuto del programa sonaba la flauta y los audímetros se disparaban para repetir el ejercicio. Nada. Toda una suerte de bandazos televisivos basados en típicas entrevistas preparadas para tocar la fibra al espectador, promover la vis más cómica de la artista protagonizando algunos gags grabados en la calle que podían ser perfectamente un refrito de la televisión de los años 80 y que daban vergüenza ajena.

Pongo un ejemplo: recuerdo uno en el que ella estaba en el interior de un contenedor de basura y cuando se acercó una señora mayor e introducía la bolsa, y Paz surgía del interior dándole un susto a la señora. Hasta aquí el gag. Daba pena si estaba preparado y generaba lástima si no lo estaba. Me pregunté si no había nadie en la ejecutiva del programa que pensara: “¿Estamos seguros de emitir esto?".

Empezó el programa un 27 de junio con un 6,1% de 'share' y finalizó el pasado sábado 29 de agosto con un 5,5% de cuota de pantalla: su peor dato de audiencia de la corta historia del programa. Desde que Telecinco dio suspendió el espacio una gran parte de las opiniones vertidas en redes sociales se han convertido en un asqueroso vertedero en donde el respeto y la educación difícilmente conjugan en una misma frase. Incluso opinando desde su cuenta personal salió al paso José Pablo López, Presidente de Radio Televisión Española, lamentando acertadamente el escarnio público de contra la artista y el equipo del programa.

Tras la suspensión, la gaditana manifestó que “se trataba de hacer televisión pero de hacer un poquito de bien”. Un buen mensaje, pero recordemos que las televisiones privadas emiten con el único objetivo de que la gente las mire y por tanto la publicidad genere ingresos económicos. Nada más.

Noticias relacionadas

Estoy convencido que la trayectoria de Paz Padilla no merecía un final tan abrupto, pero posiblemente ella se equivocó al escoger el horario, el formato y el momento.