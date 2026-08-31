Feliz año nuevo

Ha pasado una gran parte del verano y en general las radios y las teles se han movido poco. En época de playas y montañas, ya se sabe, despachos semivacíos y que se produzcan los mínimos cambios posibles. Aún y así, de este agosto me han gustado algunas cosas de nuestra querida televisión: la más destacada, la presencia de Pepa Romero en Antena 3 al mano del magazine de tarde “Y ahora Sonsoles”, sustituyendo a Sonsoles Ónega.

Y Pepa ni aparece de la nada y ni mucho menos es nueva en el oficio: se ha curtido como periodista a pie de calle y ha trabajado en Telecinco, Telemadrid y la propia Antena3. Y con su naturalidad ha aprovechado este escaparate que le han ofrecido: está feliz en el plató: pregunta, repregunta, manda sin parecerlo, es rápida de coco, sonríe constantemente y además canta muy bien, con lo que tiene muchos números para participar en la edición 14 de “Tu cara me suena”. Bien hará Atresmedia en sujetarla contractualmente si quiere evitar algún susto.

¡Todos a Ceuta!

El conocido slogan de la extinguida CNN plus que rezaba “está pasando, lo estás viendo” se ha ampliado ahora con la frase: “y nuestro comunicador premium está allí”. De esta manera, ya ha comenzado la peregrinación de las estrellas de los medios audiovisuales a Ceuta, como si su presencia física aportara mayor credibilidad al mensaje por encima de un par de buenos reporteros. Pero… ya saben que todo es imagen. Suele pasar tras una desgracia climática, como ya vimos tras la erupción volcánica en La Palma, o las secuelas de la DANA en Valencia.

En fin… Celebramos el año el primero de enero. Se trata de un cambio de día, de mes y de año, y que con un cambio de dígito generamos un deseo que apunta a que algo, sin saber el qué, irá mejor que el anterior. Pero sin duda muchas cosas de las cosas que suceden durante este mes arrancan en septiembre: escuelas, universidades, quién sabe si nuevos proyectos profesionales, el curso político, la Liga de fútbol, o nuevas propuestas de las televisiones…

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De manera que me permitirán que hoy, lunes 31 de agosto, les felicite por la entrada al nuevo año. Olvidemos agosto y sus calores, pongámonos la ropa interior de color rojo -porque la suerte nunca sobra- y brindemos por el nuevo año. ¡Salud y suerte a todos!