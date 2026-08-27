Juan Sanguino, Alberto Rey y Ángeles Caballero estarán en la nueva etapa de 'Cine de barrio' en La 2

RTVE ha confirmado la mudanza del ya histórico programa 'Cine de barrio' a La 2 después de 31 años de emisión en La 1, con cambios en el espacio, que llegará con "un formato renovado", y más colaboradores. La corporación pública ha querido subrayar en su nota de prensa que lo hará "sin perder su esencia de espacio transmisor del cine más popular con el que nuestro país ha disfrutado y se ha emocionado en las últimas décadas".

Sin datos de momento sobre el día y hora de emisión, la información facilitada habla solo de que el nuevo 'Cine de barrio' llegará "tras el verano", con "una producción 100 % propia de RTVE" y diferentes secciones tendiendo un puente con "las nuevas tendencias estéticas y culturales". "Desde una mirada moderna, se potenciará un diálogo intergeneracional y profundamente transversal", destaca el comunicado, según recoge Efe.

Avanza en ese sentido que, al margen de los colaboradores habituales, se incorporarán Alberto Rey, Pablo G. Batista, Ángeles Caballero o Juan Sanguino, quien precisamente se ha convertido en uno de los grandes especialistas en "cultura pop" y en hilvanar la cultura con su contexto social.

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"El programa seguirá respondiendo al inquebrantable compromiso de RTVE con el cine español", insiste la nota de prensa, que afirma que su incorporación a La 2 completará la apuesta "por el cine español de todas las épocas y para todos los públicos" junto a espacios muy destacados de esa cadena como 'Versión española' e 'Historia de nuestro cine'. 'Cine de barrio' comenzó su andadura en La 1 de RTVE en julio de 1995, donde se ha mantenido en emisión las tardes de los sábados con diferentes etapas y presentadores como José Manuel Parada, Carmen Sevilla, Concha Velasco o Alaska.