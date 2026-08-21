'Días de cine' analiza este sábado la obra del influyente Fritz Lang y homenajea a Mark Rydell

La figura de Fritz Lang volverá a centrar esta semana la mirada de 'Días de cine', que se emitirá este sábado 22 de agosto a las 19:35 horas en La 2 y RTVE Play. La cadena pública continúa dedicando parte de su programación de agosto al influyente cineasta alemán. El espacio analizará sus principales obsesiones y temáticas con la participación de expertos como Luis Aller, Quim Casas, Vicente Sánchez-Biosca, Antonio Weinrichter y Santos Zunzunegui.

Lang, uno de los directores más influyentes de la historia del cine, fue pionero a la hora de explorar la oscuridad, la paranoia y la figura del mal. Una de sus creaciones más emblemáticas es el Doctor Mabuse, personaje que apareció por primera vez en 1922 y que convirtió al cineasta en uno de los grandes referentes del thriller y el cine criminal. Su influencia llega hasta directores contemporáneos como Christopher Nolan, que ha reconocido el impacto de Lang en su propia obra.

El programa también repasará uno de los principales estrenos cinematográficos de la semana: 'Insidious: Fuera del más allá', sexta entrega de la popular saga de terror sobrenatural creada por James Wan. En esta nueva película, Wan participa como productor, mientras que Jacob Chase se pone al frente de la dirección.

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Finalmente, 'Días de cine' dedicará un espacio a Mark Rydell, director y actor neoyorquino fallecido recientemente a los 97 años. Su trayectoria incluye títulos como 'En el estanque dorado', 'La rosa' y 'Cuando el río crece'. Rydell trabajó con algunas de las grandes figuras de Hollywood, entre ellas, Henry Fonda y Katharine Hepburn, protagonistas de 'En el estanque dorado', película por la que ambos recibieron el Oscar.