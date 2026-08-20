El Gamper del Barça femenino se podrá ver este viernes en TV3 y 3Cat

La pretemporada del Barça femenino culminará este viernes con un partido contra el Brighton & Hove Albion Women FC en La Festa del Gamper Estrella Damm. El encuentro se disputará se disputará este 21 de agosto a las 20 horas en el estadio Johan Cruyff y se podrá seguir a través de TV3 y 3Cat.

Esta será la quinta edición de un torneo que se ha consolidado como uno de los grandes eventos de la pretemporada. El partido contará con las cuatro nuevas incorporaciones al equipo, Renee Van Asten, Tyler McCamey, Martina Fernández y Kerolin Nicoli, en un Barça que afronta la temporada después de conseguir por segunda vez el histórico póquer de títulos la pasada temporada.

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Además, 3Cat ha confirmado que la Liga F continuará viéndose en la plataforma y TV3 durante las tres próximas temporadas. Por TV3 o Esport3, y siempre por la plataforma 3Cat, se emitirá cada jornada como mínimo un partido de uno de los tres equipos catalanes: el Badalona Women, el FC Barcelona y el Espanyol. Además, se garantizarán un total de 15 partidos del FC Barcelona. El acuerdo incluye también los derechos de emisión de uno de los dos partidos entre el FC Barcelona y el Real Madrid.