Carles Solà deja la dirección del '30 minuts' de TV3 y Míriam Vila Gambao asumirá el puesto en la nueva unidad de reporterismo de 3Cat

Carles Solà pone punto final a una etapa de nueve años al frente de '30 minuts', el programa de reportajes de TV3 del que era director. El periodista ha anunciado su salida a través de una publicación en LinkedIn, en la que hace balance de su trayectoria al frente del espacio y avanza cuál será su próximo reto profesional. A su vez, 3Cat ha confirmado a este diario que ha creado una "nueva unidad de reportajes vinculada a Informativos que reforzará la presencia de este género" en sus canales.

"Este julio ha hecho nueve años que me puse al frente de '30 minuts'. Nueve años después, ha llegado el momento de cerrar esta etapa y comenzar otra", explica Solà, que reivindica el "honor y privilegio" de haber dirigido el programa decano del reporterismo catalán y uno de los espacios de este género más veteranos, con 42 años de emisión.

Del 17-A a la dana de Valencia

Durante sus nueve años de dirección, el programa ha abordado algunos de los acontecimientos que han marcado la actualidad. Solà recuerda especialmente que su llegada coincidió con los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, a los que el equipo tuvo que dedicar un reportaje "a todo correr y antes de comenzar la temporada". Poco después, el espacio cubrió el referéndum del 1 de Octubre, así como acontecimientos como la pandemia, las guerras de Ucrania y Gaza o la dana de Valencia.

Pero el periodista también destaca la voluntad del programa de ir más allá de la actualidad inmediata. Durante esta etapa, '30 minuts' ha dedicado reportajes a cuestiones como la crisis de la vivienda, las carencias de infraestructuras, la irrupción de la inteligencia artificial, el cambio climático y las migraciones. Solà reivindica asimismo que el espacio se haya atrevido a abordar asuntos especialmente delicados, desde los casos de corrupción relacionados con la familia Pujol y el rey emérito Juan Carlos I hasta la infiltración policial en movimientos independentistas y sociales.

En estos nueve años, el periodista ha estado detrás de 285 reportajes, "285 intentos de explicar una realidad cada vez más compleja e invitar a la audiencia a entenderla y reflexionar", señala. "Nada de esto habría sido posible sin un equipo extraordinario, comprometido con el buen periodismo y el servicio público", afirma.

Nueva etapa de reporterismo

La marcha de Solà se produce en paralelo a una nueva etapa para el reporterismo de 3Cat. La corporación ha creado una nueva unidad de reportajes vinculada a Informativos, con el objetivo de reforzar la presencia de este género en sus canales y dar un nuevo impulso al actual referente del reporterismo de calidad, '30 minuts'. La nueva unidad busca dotar a 3Cat de una mayor capacidad para producir reportajes vinculados a la actualidad inmediata, periodismo de investigación y nuevos formatos y canales de distribución, según ha podido saber este diario.

La unidad dependerá del departamento de Documentales, del mismo modo que lo hace '30 minuts', y permitirá además facilitar la movilidad de la redacción de Informativos, incorporando a los reportajes a redactores y redactoras especializados en los temas que se aborden. La intención es trabajar con mayor profundidad "la actualidad semanal para ofrecer un producto periodístico más elaborado que tendrá diferentes formatos y ventanas de emisión".

Con esta apuesta, 3Cat reivindica un modelo de reporterismo "de alta calidad periodística" poco habitual en otros medios europeos. "En sus más de 40 años de trayectoria, '30 minuts' ha construido un sello propio asociado a la calidad, el rigor y la veracidad, además de una notable capacidad de influencia social", apuntan desde la corporación pública.

Nueva directora

Para ponerse al frente de esta nueva etapa se abrió un proceso de selección interno, del que salió elegida Míriam Vila Gambao. La periodista asumirá la dirección de la nueva unidad de reportajes y, por tanto, tomará también las riendas de '30 minuts' tras la salida de Carles Solà.

Por su parte, salida de Solà del '30 minuts' no supone, sin embargo, el final de su trayectoria profesional. Solà ha explicado que recuperará algunas de las historias que se contaron en 'Tot un món', el programa dedicado a la diversidad y la inmigración que estuvo en antena entre 2004 y 2017. Su objetivo es localizar de nuevo a personas procedentes de diferentes lugares del mundo que llegaron a Catalunya hace más de dos décadas y que fueron protagonistas del espacio para conocer cómo ha evolucionado desde entonces su vida.

"¿Cómo les ha ido? ¿Siguen aquí? ¿Han cumplido los objetivos con los que llegaron? ¿Ha funcionado el ascensor social? ¿Han hecho suyas la lengua y la cultura catalanas? ¿Han sufrido racismo o discriminación?", plantea Solà. El proyecto también pondrá el foco en las generaciones posteriores, especialmente en los hijos y nietos de aquellas personas que llegaron a Catalunya.