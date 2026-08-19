Película
Antena 3 apuesta de nuevo por Santiago Segura con el estreno de 'Padre no hay más que uno 3'
Tras recuperar el tirón de una de las sagas más populares del cine español, Antena 3 vuelve a apostar por 'Padre no hay más que uno'. La cadena de Atresmedia estrenará este jueves en 'prime time' la tercera película de la franquicia protagonizada y dirigida por Santiago Segura, que continúa las aventuras de la familia de Javier.
La primera entrega de la saga, emitida hace dos semanas en la cadena, logró un 10,3% de cuota de pantalla y 599.000 espectadores, imponiéndose al estreno de 'Ordena tu vida', el nuevo formato de RTVE presentado por Inés Hernand, que anotó un 9,2% de 'share' y 624.000 espectadores. Sin embargo, la situación se revirtió la semana pasada, cuando la segunda película perdió ante el programa de Hernand. Mientras 'Ordena tu vida' anotó un 9,1% de cuota de pantalla y 494.000 espectadores, la película registró un 8,9% de 'share' y 481.000 espectadores.
Ahora, Antena 3 da un paso más y estrena 'Padre no hay más que uno 3', una nueva entrega en la que Javier y Marisa vuelven a enfrentarse al caos familiar. En esta ocasión, la historia arranca con una Navidad que promete ser tranquila, pero que pronto se complica cuando los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre
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