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TV3 emitirá el partido del Trofeo Joan Gamper entre el Barça y el Al Ahly

Raphinha presiona a Philip Otele durante el amistoso entre el Basilea y el Barça disputado en la ciudad suiza.

Raphinha presiona a Philip Otele durante el amistoso entre el Basilea y el Barça disputado en la ciudad suiza. / GEORGIOS KEFALAS / EFE

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El Barça de Hansi Flick está casi listo para el inicio de la Liga el próximo fin de semana, aunque antes toca una nueva edición del Trofeo Joan Gamper masculino. TV3 y la plataforma 3Cat emitirá este miércoles 19 de agosto a las 20 horas el partido que se dipuitará entre el FC Barcelona y el egipcio Al Ahly en el Spotify Camp Nou, que acogerá por primera vez el Gamper desde su reapertura.

El Barça termina así su pretemporada después de perder en los penaltis ante el Birmingham City, el triangular de Udine contra el Nottingham Forest -con victoria- y el Udinese -con derrota-, y marcar cinco goles ante el FC Basilea el pasado domingo.

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El encuentro también se podrá ver en directo a través de las plataformas digitales del club. Tanto para la web como para la app, será necesaria la suscripción a Barça Play y a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

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