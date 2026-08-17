'Dog House' regresa a La 1 con emotivas historias de adopción y segundas oportunidades

Las historias de superación, las primeras veces y las segundas oportunidades serán protagonistas esta semana en 'Dog House'. El programa de adopción de RTVE regresa este martes 18 de agosto a las 23 horas, después de ‘Viaje al centro de la tele’ en La 1 y también disponible en RTVE Play, con nuevos encuentros entre perros y familias que buscan cambiarse la vida mutuamente.

En este nuevo episodio, Chenoa acompañará a los protagonistas durante su visita al centro de adopción. Entre los casos que mostrará el programa se encuentran dos hermanas marcadas por experiencias del pasado. Una de ellas sufrió bullying durante su infancia y conectará especialmente con una perrita que fue rescatada después de haber sido explotada.

También habrá espacio para las segundas oportunidades. Una pareja acudirá al centro en busca de un compañero para su perro, un animal triste y cascarrabias que necesita recuperar la alegría. Otra de las historias estará protagonizada por una familia que vivirá una adopción especialmente emotiva junto a una perrita que tiene miedo prácticamente de todo.

Noticias relacionadas

El episodio también contará la historia de una mujer que cumplirá su sueño de tener su primer perro. Por otro lado, una madre y su hija, emigradas desde Colombia, decidirán abrir las puertas de su hogar a un perro con problemas de salud. La última historia pondrá a prueba a una pareja con gustos completamente opuestos, que tendrá que ponerse de acuerdo para encontrar al compañero perfecto.