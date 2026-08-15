Televisión
TV3 emite el último partido de pretemporada del Barça antes del Gamper
La pretemporada del FC Barcelona continúa y, este domingo, el equipo azulgrana se enfrentará al FC Basilea en el estadio Sankt Jakob-Park, uno de los más emblemáticos de Suiza, a las 16.30 horas. Como lleva sucediendo durante todos los partidos previos al inicio de La Liga, el encuentro se podrá seguir en directo a través de TV3 y la plataforma 3Cat.
Después de los partidos ante el Birmingham City y del triangular de Udine contra el Nottingham Forest y el Udinese, el duelo en Basilea será la tercera prueba de la pretemporada del conjunto azulgrana. El último amistoso antes del inicio oficial de la temporada será la Festa del Gamper Estrella Damm, contra el Al Ahly SC, que se disputará el miércoles 19 de agosto, a partir de las 20.00 horas, en el Spotify Camp Nou.
El Barça y FC Basilea se han enfrentado en dos ocasiones oficiales, ambas correspondientes a la fase de grupos de la UEFA Champions League 2008/09. Los azulgranas se impusieron por 0-5 en Sankt Jakob-Park, mientras que el partido disputado en el Spotify Camp Nou acabó con empate a uno.
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