La multimillonaria empresa israelí Moroccanoil deja de patrocinar Eurovisión

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) empieza a configurar la 71 edición del Festival de Eurovisión, que se celebrará en mayo de 2027 en Burgas (Bulgaria), y que llegará tras una polémica edición con el boicot de cinco países (España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia) al certamen debido a la participación israelí pese a estar en pleno conflicto bélico. Una nueva edición que no contará con el patrocinio de Moroccanoil, la compañía israelí que patrocinaba el festival y que tras seis ediciones ha decidido dejar de patrocinarlo.

La propia UER ha señalado que ha sido la multimillonaria empresa de aceites israelí la que ha decidido no renovar su acuerdo. La organización ha agradecido a la compañía su trayectoria junto al concurso y le ha deseado "todo el éxito en el futuro".

El patricionio, iniciado en 2020 y vigente hasta la pasada edición de 2026 celebrada en Viena, no estuvo exento de críticas y llamadas de boicot. De hecho, según los críticos, este contrato habría influido en la persistencia de la organización en mantener a Israel entre los participantes en plena ofensiva en la Franja de Gaza.

Eurovisión no permitirá el festival en países en conflicto

Por otro lado, la UER anunció recientemente una serie de nuevas reglas sobre el certamen, entre ellas la que prohibirá su celebración en países en conflicto o "situación geopolíticamente sensible".

Según un comunicado, la televisión del país ganador será automáticamente excluida de la posibilidad de acoger el festival en la siguiente edición "si un conflicto armado, una situación geopolítica sensible u otra situación material afecta a la seguridad o estabilidad del país o la región vecina".

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Aunque no menciona casos concretos, podría estar dirigida a la actual situación en países como Israel o Ucrania, país este último que, de hecho, ganó la edición de 2022 pocos meses después de que se arrancara la invasión rusa, por lo que finalmente fue Reino Unido quien acogió la edición de 2023. Esta y otras decisiones se han tomado tras una revisión anual por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), órgano rector del festival, de la última edición celebrada en Viena, la capital austríaca, el pasado mes de mayo.