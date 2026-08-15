Inés Hernand: "No participaría en un programa de casas de famosos con todo lo que está cayendo con el tema de la vivienda"

Se estima que en los hogares españoles se acumulan más de 60.000 objetos ¿Cuántas cosas guardamos que ya no utilizamos? Inés Hernand se pone este verano al frente de 'Ordena tu vida', el nuevo programa de entretenimiento familiar de La 1 que demuestra que transformar un hogar puede ser el primer paso para transformar una vida. En cada entrega, una familia abre las puertas de su casa a un equipo de expertos de la limpieza y el orden para vaciar su hogar y desprenderse de lo que ya no utilizan. Sin embargo, detrás de cada objeto hay una historia, un recuerdo o un motivo por el que permanece en casa.

¿Qué le gustó del programa para decidir sumarse al proyecto?

En cuanto me hablaron del proyecto, hace un año, me suscribí porque tiene un componente emocional increíble con todo el proceso de reforma, de búsqueda de identidad de tu casa y de deshacerte de cosas. Además, creo que todos los españoles somos muy 'voyeurs' de ver cómo tiene la casa el otro, eso no pasa en otras culturas. Yo me he criado con los programas de Divinity de reformas, de basurilla mental, de querer ver lo bien que dejan el salón de una familia de Iowa que no conoces.

También tiene un componente social importante.

A mí lo que me convenció fue el factor emocional, humano y realista. Hemos visto en otras ocasiones reformas en unos espacios en los que la gente no se siente interpelada, como las casas de famosos, o de Beverly Hills. A mí me pueden hacer mucha gracia, pero yo no sé si de forma directa sería un proyecto en el que participaría con todo lo que está cayendo con el tema de la vivienda. Sin embargo, este proyecto me parece que encajaba con mucho sentido y, efectivamente, son familias que han atravesado cosas que podríamos haber atravesado cualquiera, que pasan desde la pérdida de un trabajo, superar una enfermedad o el nacimiento de un bebé.

¿De qué manera se traslada todo eso a nuestras casas?

Todos tenemos momentos vitales que, evidentemente, hacen que se nos descontrole un poco nuestro hogar. Si tengo que estar sosteniendo tanto fuera de casa, dentro de casa necesito descansar y que la habitación de los trastos esté hecha un desastre. Sostenemos tantas cosas en las vidas contemporáneas, fuera de nuestro hogar, que tienen que ver con las relaciones sociales, los trabajos o la familia que luego llegas a casa y te da igual tener los libros por colores.

¿Ha abierto más la mente conociendo a perfiles muy diferentes de personas en sus casas?

A mí este trabajo en general me está dando un nivel de perspectiva de las cosas, que de hecho, hay revisiones que me hago, que si me digo a mí misma ciertas cosas de hace tres años, la película es radicalmente distinta. Por supuesto, conocer a gente que tiene unas circunstancias completamente distintas a las tuyas, o tiene unos intereses que aparentemente jamás harías un match, también te ayuda. Pero yo creo que la característica de nuestra personalidad mediterránea es que somos gente muy social en general, y que creo que todo el mundo estamos a favor de obra. Gran parte de la respuesta que tenemos social ante muchos problemas, que en cualquier otro lugar hubiese colapsado mucho antes, es gracias al carácter español.

¿A qué tipo de objetos se apegan más las personas?

Un espejo es un espejo, pero si te lo ha regalado tu madre o tu padre, que ya han fallecido, que ya no están, o que era importante para tu abuela, eso tiene una carga sentimental muy fuerte y cuesta más. En muchas ocasiones, lo que almacenamos son cosas del pasado de gente que ya no nos importa y casi que te tienen que empujar o ayudar a deshacerte. Desde una amistad, hasta una expareja o un regalo de un suegro o una suegra en un momento determinado. Tú todavía guardas los códigos y el respeto a esos ítems, y, de pronto, ves la oportunidad de deshacerte de ellos cuando alguien te dice:pero ¿esto por qué?

¿Cómo se gestiona cuando una persona no quiere deshacerse de un objeto?

Se les da una solución. Si tienes esto que para ti significa tanto y no te puedes deshacer de ello, hay que darle un lugar en el hogar o hacerte un librito de recuerdos, porque si no es una cosa que tampoco vas a disfrutar o vivir. Hay que reflexionar sobre las cosas que acumulamos y el consumismo. Está bien guardar recuerdos, pero también hay que darles el espacio para revisitarlos.

El estreno del programa en TVE no llegó a las dos cifras e hizo un 9,1% de share de audiencia. ¿Cómo se sintió?

Lo siento como un examen. Pero si has estudiado, tienes que llegar con cierta tranquilidad. A mí el formato me conquistó, me pareció que tenía todos los ingredientes para que la audiencia se sintiera atrapada. Obviamente, es un nicho que existe, pero es bastante grande y a la gente le gusta ese tipo de programas.

¿Cree que le afecta a su perfil profesional?

Creo que mi perfil había descansado al menos hacia una gran audiencia. A veces nos cansan ciertos perfiles en la televisión y las redes sociales, pero ahora era un buen momento y yo sentía la seguridad. En realidad, nos avaló el número de espectadores, que fuimos la opción más elegida, lo que pasa que el share, por coincidencias horarias, nos superó Santiago Segura.

¿Cómo afronta las críticas?

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A todos nos afecta un fracaso, aunque yo esté acostumbrada a las críticas en las redes sociales. Hace cuatro años me podía dar más igual si una cosa no salía bien, porque estaba jugando y experimentando, pero ahora mismo sí que es una cosa que intento profesionalizar. Evidentemente, las críticas me afectan, pero creo que estás más sólido si estás contento con un proyecto.