Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarSíntomas ojos eclipsePortAventuraSubida diéselViviendaBarcelonaTerremoto ColombiaPróximos eclipsesVuelingDespoblado
instagramlinkedin

Cine

TV3 estrena este viernes 'Licorice Pizza', la aclamada película de Paul Thomas Anderson

Cooper Hoffman y Alana Haim en 'Licorice Pizza'

Cooper Hoffman y Alana Haim en 'Licorice Pizza'

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

TV3 emitirá este viernes, 14 de agosto, 'Licorice Pizza', una de las películas más aclamadas de Paul Thomas Anderson en los últimos años. La cinta podrá verse a partir de las 22.05 horas dentro del espacio 'La gran pel·lícula'.

Estrenada en 2021, 'Licorice Pizza' está ambientada en el San Fernando Valley de los años 70 y sigue la peculiar relación entre Gary Valentine, un adolescente de 15 años, y Alana Kane, una joven de 25. Entre negocios improvisados, primeros amores y encuentros con personajes extravagantes, ambos recorren una California marcada por los cambios sociales y culturales de la época.

La película está protagonizada por Cooper Hoffman, hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman, y Alana Haim, integrante del grupo musical Haim, en su debut cinematográfico. El reparto incluye también a Bradley Cooper, Sean Penn y Tom Waits.

Noticias relacionadas

'Licorice Pizza' llegó a los premios Oscar de 2022 con tres nominaciones: mejor película, mejor dirección para Paul Thomas Anderson y mejor guion original, aunque finalmente no se llevó ningún galardón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Josep Pedrerol desembarca en Mediaset con 'El chiringuito': 'Soy del Barça, pero en la tele intento no ser de nadie
  2. Miguel Ríos: 'La derecha extrema, más que el nuevo punk, es el viejo fascismo
  3. Quién es Javier Ruiz, el primer director de la nueva cadena de televisión La Séptima
  4. Rosalía bromea en Río de Janeiro sobre las relaciones abiertas: 'Piden fuego y no aguantan el calor
  5. Guitarricadelafuente busca un lugar en los Oscar con 'La nieve', la canción principal del filme 'La bola negra
  6. El cine de 1976 (3): 'Rocky', el boxeo y el sueño americano
  7. Amaia cambia de discográfica: ficha por Sony tras su paso por Universal
  8. Antena 3 emite este jueves la segunda parte de 'Padre no hay más que uno' tras el éxito de la primera

TV3 estrena este viernes 'Licorice Pizza', la aclamada película de Paul Thomas Anderson

TV3 estrena este viernes 'Licorice Pizza', la aclamada película de Paul Thomas Anderson

Crítica de 'Dos semanas en agosto' (Movistar Plus): la respuesta británica a 'The White Lotus' es incómoda y placentera

Crítica de 'Dos semanas en agosto' (Movistar Plus): la respuesta británica a 'The White Lotus' es incómoda y placentera

La ciudad búlgara de Burgas albergará el Festival de Eurovisión 2027

La ciudad búlgara de Burgas albergará el Festival de Eurovisión 2027

Antena 3 emite este jueves la segunda parte de 'Padre no hay más que uno' tras el éxito de la primera

Antena 3 emite este jueves la segunda parte de 'Padre no hay más que uno' tras el éxito de la primera

Josep Pedrerol desembarca en Mediaset con 'El chiringuito': "Soy del Barça, pero en la tele intento no ser de nadie"

Josep Pedrerol desembarca en Mediaset con 'El chiringuito': "Soy del Barça, pero en la tele intento no ser de nadie"

RTVE ofrecerá señales de audiodescripción y sonido para personas ciegas durante el eclipse solar

RTVE ofrecerá señales de audiodescripción y sonido para personas ciegas durante el eclipse solar

"Madre de dragones": el lado más personal y desconocido de Silvia Intxaurrondo tras las cámaras

"Madre de dragones": el lado más personal y desconocido de Silvia Intxaurrondo tras las cámaras

El insólito perfil académico de Silvia Intxaurrondo: la titulación universitaria que muy pocos conocen

El insólito perfil académico de Silvia Intxaurrondo: la titulación universitaria que muy pocos conocen