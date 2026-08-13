TV3 estrena este viernes 'Licorice Pizza', la aclamada película de Paul Thomas Anderson

TV3 emitirá este viernes, 14 de agosto, 'Licorice Pizza', una de las películas más aclamadas de Paul Thomas Anderson en los últimos años. La cinta podrá verse a partir de las 22.05 horas dentro del espacio 'La gran pel·lícula'.

Estrenada en 2021, 'Licorice Pizza' está ambientada en el San Fernando Valley de los años 70 y sigue la peculiar relación entre Gary Valentine, un adolescente de 15 años, y Alana Kane, una joven de 25. Entre negocios improvisados, primeros amores y encuentros con personajes extravagantes, ambos recorren una California marcada por los cambios sociales y culturales de la época.

La película está protagonizada por Cooper Hoffman, hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman, y Alana Haim, integrante del grupo musical Haim, en su debut cinematográfico. El reparto incluye también a Bradley Cooper, Sean Penn y Tom Waits.

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'Licorice Pizza' llegó a los premios Oscar de 2022 con tres nominaciones: mejor película, mejor dirección para Paul Thomas Anderson y mejor guion original, aunque finalmente no se llevó ningún galardón.