Josep Pedrerol desembarca en Mediaset con 'El chiringuito': "Soy del Barça, pero en la tele intento no ser de nadie"

Este verano, el panorama televisivo ha dado un vuelco con el fichaje por Mediaset de uno de los presentadores deportivos con más tirón: Josep Pedrerol. El periodista catalán asegura que está "feliz, y hasta rejuvenecido". Deja atrás 13 años en Atresmedia y se lleva 'El chiringuito' a la competencia a partir del próximo lunes 17 de agosto, coincidiendo con el inicio de LaLiga de fútbol. Se emitirá a las 0.00 horas, de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro.

—Después de tantos años en Atresmedia, ¿por qué era ahora el momento de marcharse? ¿Se lo pedía el cuerpo?

Como en un matrimonio, no hay vencedores ni vencidos. Después de 13 años en televisión, que es una salvajada y en los que hemos estado fantásticamente bien en Atresmedia, decidimos darnos un abrazo y separar nuestros caminos. No es que yo haya dado un portazo, ni que no me quisieran. Ha sido todo tan sencillo, tan elegante y tan simple, que puede parecer hasta extraño, pero ha sido una separación amistosa. Dejo allí amigos, entre ellos Javier Bardají [consejero delegado de Atresmedia], y simplemente ha llegado el momento de empezar una nueva aventura que me ilusiona muchísimo. Mediaset era una asignatura pendiente para mí.

"No me voy a Mediaset por dinero"

—¿Por qué?

Porque había pasado por Canal+, la Cadena SER, Punto Radio, Intereconomía y Televisión Española. Mediaset era el grupo que me faltaba. Además, coincide con un momento en el que están haciendo cambios y apostando fuerte por el deporte, con la Fórmula 1, las motos o el fútbol americano. Surgió la oportunidad de llevar 'El chiringuito' y la ilusión ha sido mutua. Lo noté desde la primera reunión con Alessandro Salem [consejero delegado], con el que me reuní en abril. Nos dimos la mano y dijimos: "Vamos a trabajar juntos". Después hubo que arreglar cosas, como el equipo, el plató o las condiciones, pero no ha habido una pelea económica. A estas alturas, el dinero me importa poco, por suerte, no es lo que marca. Lo que me importaba era trasladar a 70 personas, entre periodistas, el equipo de márketing y los 40 tertulianos. El día que lo conseguimos y supe que nos íbamos juntos, fui feliz.

—Sin embargo, mucha gente piensa que el dinero siempre es lo que marca un fichaje.

No, de verdad. Ni hubo un problema económico con Atresmedia ni me voy a Mediaset por dinero. Se ha cerrado una etapa y empieza otra. Tengo la suerte de poder moverme por ilusión. Lo que me apetecía era vivir esta experiencia. Estoy feliz y hasta rejuvenecido.

Josep Pedrerol / MEDIASET

—Será un revulsivo empezar de nuevo en otro grupo audiovisual, aunque el programa mantenga la misma esencia.

Claro. Ahora mismo todo es nuevo. Estos días he estado viendo cómo será el plató, por dónde entrarán los tertulianos, cómo estará organizada la redacción, dónde aparcaré el coche... Todo eso me emociona. ¿Me perderé al principio después de estar 13 años recorriendo cada día la carretera de Burgos para ir a Atresmedia?

—Mira que si un día se equivoca y se va a Atresmedia...

Con lo despistado que soy, me presentaré allí y me daré cuenta de que no puedo entrar con la tarjeta (ríe).

—Ha anunciado tres fichajes sorpresa para el programa.

La idea es anunciar el primero el día del estreno. Son un deportista y dos periodistas. Pero para mí el mejor fichaje ha sido mantener a todo el equipo que ya tenía. Solo Ana Garcés no podrá por su compromiso con La Sexta. El resto estarán todos y, además, se sumarán esos tres nombres que creo que van a funcionar muy bien.

—En Mediaset ya existe un equipo de deportes, capitaneado por Manu Carreño con 'El desmarque'. ¿Han hablado de cómo van a coordinarse?

Como dice Jaime Guerra [director de la división de Producción de Contenidos de Mediaset], los Deportes que había hasta ahora pertenecen a Informativos y 'El chiringuito', a Programas. Estamos para sumar, es absurdo no hacerlo. Yo ya me he ofrecido para hacer un especial de 24 horas con el Gran Premio de Madrid de F1 si hace falta. Jaime bromeaba con que quizá haría más programas, pero ahora mismo no tengo tiempo para nada más.

—¿Pidió usted que el programa se emitiera en Energy?

Lo valoramos con Alessandro Salem y Alberto Carullo [director general de Contenidos]. Pensamos que Energy era el canal perfecto y, además, a mí me hace especial ilusión porque soy un auténtico fan de 'CSI'. Y me gusta estar en el canal de esa serie. Mantendremos 'La cuenta atrás' a las 23.45 en Energy y los domingos estaremos en Cuatro, justo después de 'Cuarto Milenio'. Eso me hace mucha ilusión porque Iker Jiménez es muy de 'El chiringuito' y yo soy muy fan suyo. Creo que los domingos podemos formar una noche de televisión muy potente.

"En 'El chiringuito' somos hermanitas de la caridad comparados con los programas de política"

—Mucha gente le reprocha que haya convertido la información deportiva en espectáculo. ¿Qué responde a esa crítica?

Creo que lo importante es comunicar y llegar al corazón de la gente. La información puede contarse de una manera cercana y amable. Estoy en contra de la toxicidad y del mal rollo. Nosotros debatimos sobre fútbol: un penalti, un fichaje, una polémica... Nunca sobre la vida de los jugadores fuera del terreno de juego. Damos noticias y las mezclamos con sentido del humor. Lo que más me emociona es cuando alguien me dice: "No me gusta el fútbol, pero veo 'El chiringuito' porque me lo paso bien con vosotros y me hacéis compañía". A mí lo que diga la profesión de si estamos fuera de los cánones del periodismo o de la información seria, me importa muy poco. Probablemente nunca nos darán un Ondas porque somos políticamente incorrectos, pero nuestro premio es el cariño de la gente.

—A veces se enfada mucho en directo. ¿Luego se arrepiente?

Sí, me arrepiento. Pero 'El chiringuito' es como jugar en el Barça o en el Madrid: hay que salir a ganar, no a empatar. Yo entiendo que el partido se juega en directo, y me cabreo en directo, pero a los 15 minutos ya estoy bien. Pero en ese momento, si la cámara no enfoca un detalle importante me enfado, porque la gente en casa tiene que ver lo que estoy viendo yo. Un día me marché del plató y eso no se puede hacer. Debería ser más prudente, ser el típico presentador que guarda las formas. Yo lo intento, pero si hay un éxito aquí es que nos mostrarmos como somos. Así que, para bien o para mal, cambiarme a estar alturas va a ser muy complicado. Yo le pido a la gente ganas, salir a ganar, y esa exigencia también empieza por mí.

—Asegura que es del Barça, pero en Barcelona muchos no terminan de creérselo.

Lo sé. Me dicen que es mentira. Pero si dijera que soy del Madrid, tampoco me creerían. Al principio no lo decía. Hasta que un día dije: soy del Barça. De chaval he ido al Camp Nou, a la plaza Sant Jaume después de ganar una Liga con Johan Neeskens, he ido con mi tío a ver a Lobo Carrasco en el Miniestadi... Luego la vida te lleva a conocer más futbolistas. Yo lo que quiero es que haya espectáculo. Soy del Barça, pero en la tele intento no ser de nadie. Si el Barça lo have mal, lo diré, igual que con el Madrid. Esos comentarios forman parte de la pasión del fútbol.

—¿Es imposible dirigir un programa deportivo sin acabar enfadando a alguna afición?

Bueno, ahora los programas de política son 'El chiringuito'. Nosotros tampoco hemos inventado nada, programas de debate ha habido toda la vida, lo que hicimos fue poner a tertulianos del Barça enfrentados a los del Madrid y nos decían que éramos como un programa del corazón. Pero somos hermanitas de la caridad comparados con los programas de política que hacen debate, como un 'show' infantil.

—¿En Mediaset le han marcado algún objetivo concreto de audiencia?

No. Ellos saben cuál ha sido nuestra trayectoria. Empezamos en Intereconomía, pasamos por Nitro, La Sexta, Neox y Mega, y la audiencia siempre nos ha acompañado. En Mega hacíamos alrededor de un 3,8% de cuota cuando el canal tenía aproximadamente un 1%. Evidentemente dependeremos mucho del fútbol y de si la Liga está emocionante. Si un domingo hay un Barça-Madrid, podremos hacer una audiencia espectacular. Si los grandes juegan el sábado por la tarde, probablemente el domingo sea algo más flojo.

—Después de tantos años de directo, ¿todavía se pone nervioso antes de empezar cada programa?

Noticias relacionadas

Siempre. Dos minutos antes empiezo a preguntar cosas absurdas: si llevo bien el pelo, si tenemos tal imagen... Es mi manera de quitarme el nerviosismo. Siempre recuerdo una frase de Luis del Olmo, que ha sido mi gran referente en la radio. Decía: "El día que dejes de ponerte nervioso antes de un programa, déjalo". Porque al final te está escuchando la gente y siempre tengo la tensión de que no hagamos nada en lo que nos podamos equivocar, que pueda sentar mal a quien nos vea. Esa es siempre me preocupación.