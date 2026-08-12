Antena 3 emite este jueves la segunda parte de 'Padre no hay más que uno' tras el éxito de la primera

Una semana después de la emisión de 'Padre no hay más que uno', Antena 3 emitirá este jueves a las 23 horas la segunda parte de la película de Santiago Segura. Tras los malos datos de audiencia de la serie homónima, una adaptación de la película del mismo director, la cadena de Atresmedia programó para el pasado jueves la primera parte de una de las franquicias más taquilleras del cine español.

En su emisión, la cinta anotó un 10.3% de cuota de pantalla y 599.000 espectadores y se impuso con estos datos al estreno del programa 'Ordena tu vida', nuevo formato de RTVE con Inés Hernand como presentadora, que marcó un 9.2% de 'share' y 624.000 televidentes.

Noticias relacionadas

Este jueves, la historia de Santiago Segura continuará en el 'prime time' de Antena 3. En la segunda parte de la película, con el triunfo de la asistente virtual 'Conchi', Javier se ha convertido en líder del chat de madres y todo marcha sobre ruedas. Parece tenerlo todo bajo control, pero la noticia inesperada de la llegada de un nuevo bebé lo pone todo patas arriba. Y para rematar, llegará la suegra.