RTVE ofrecerá señales de audiodescripción y sonido para personas ciegas durante el eclipse solar

RTVE ofrecerá una cobertura completa e inclusiva durante el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. La retransmisión podrá seguirse en directo en La 1, el Canal 24 horas, RNE, RTVE Play y RTVE.es con un amplio dispositivo y será accesible para las personas con discapacidad visual, que podrán seguir la evolución del fenómeno astrológico a través del canal de audiodescripción.

La corporación participará en el proyecto ‘Eclipse inclusivo’ del CSIC a través de un dispositivo LightSound que permitirá "escuchar" el avance de la Luna sobre el disco solar al transformar la intensidad de la luz en sonidos: cuando la luz solar es plena, el sonido es similar al de una flauta; a medida que la Luna va cubriendo el Sol, el sonido desciende hasta un tono más grave de clarinete, hasta desaparecer por completo en la fase de totalidad. Este sonido se podrá escuchar durante los 20 minutos centrales del eclipse.

Además, RTVE se encargará de la realización de dos señales institucionales de vídeo del disco solar captadas desde el Observatorio Astronómico de Yebes (Guadalajara). Las dos señales, en luz blanca y en luz roja, permitirán observar diferentes fenómenos del Sol mediante técnicas complementarias.

El eje de la programación televisiva será un especial del programa 'Aquí la Tierra', que se emitirá en La 1 entre las 18:30 y las 21:00 horas. Jacob Petrus estará en el plató y Marc Santandreu, en el Observatorio de Yebes, donde el Ministerio de Ciencia ha organizado uno de los principales actos de observación del eclipse. El programa contará con conexiones en directo desde numerosos puntos de España, especialmente en las zonas donde el eclipse podrá contemplarse en su totalidad, e incluirá información meteorológica en tiempo real, seguimiento de la movilidad en las carreteras con la DGT, explicaciones divulgativas y recomendaciones para observar el eclipse con seguridad.

Radio Nacional de España también dedicará una programación especial al eclipse. ‘Las tardes de RNE’, con Marta Solano, se realizará en directo desde el Observatorio de Yebes el día 12 de 16:00 a 19:30 para narrar en directo este acontecimiento junto a científicos y especialistas. Contarán con la astronauta y bióloga Sara García Alonso y entrevistarán desde el telescopio al astronauta Pablo Álvarez Fernández.

Como parte de esta cobertura especial, los Telediarios de TVE se desplazarán a Yebes, con Javier Gutiérrez al frente, y conectarán con la amplia red de Centros Territoriales y Unidades Informativas de RTVE en un despliegue que también podrá seguirse todo el día en el Canal 24 Horas.

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Por su parte, RTVE Play ofrecerá una portada exclusiva desde la que los usuarios podrán acceder a varias señales en directo: dos emisiones procedentes de los telescopios del Observatorio de Yebes, que permitirán seguir el eclipse desde distintas perspectivas, y una tercera señal desde el vuelo especial de Iberia que acompañará el fenómeno desde el aire.