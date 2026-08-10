¿Qué fue de Hilario Pino, el presentador del telediario que nació en Toledo y desapareció de la noche a la mañana?

Hilario Pino (64 años), periodista y cara reconocible de algunos de los informativos más vistos del panorama televisivo español durante los años 90 y 2000. Poco se sabe de su vida personal, su presencia se ciñó a los platós de televisión, pero siempre al otro lado, desde su labor de informador, nunca siendo él mismo el motivo de la noticia. Sin embargo, su carrera profesional estuvo marcada por conductas inusuales como su inesperado injerto de pelo o el cese abrupto de su labor como periodista en LaSexta en 2021 y, desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de él.

Pino nació en la pequeña localidad toledana de Calera y Chozas, con una población de casi 5.000 habitantes, aunque después su familia se mudaría a Carabanchel, el barrio madrileño que le vio crecer y donde viviría sus años de infancia y juventud.

Después de licenciarse en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, llegarían sus primeras experiencias laborales en el sector de la comunicación, consiguiendo un contrato para la Cadena Ser como redactor en la sección de economía en 1985. Pero después llegaría su verdadera oportunidad en la televisión, donde permanecería el resto de su carrera. Fue la cadena Telemadrid la que apostó por el joven Pino para ponerse al frente de las cámaras de los informativos de la cadena pública madrileña, donde presentó el programa Telenoticias.

La etapa gloriosa y de ascenso profesional de Hilario Pino

Durante esta etapa, el periodista toledano no se limitó a presentar las noticias desde la mesa de informativos, sino que también realizó trabajos fuera de los platós elaborando reportajes, así como también moderó debates televisivos en el programa Aquí y ahora. Además, fue nombrado comentarista de todas las retransmisiones especiales y acontecimientos informativos de relevancia, llegando a cubrir acontecimientos de gran repercusión mediática como la Caída del muro de Berlín o la Guerra del Golfo.

Pino se consolidó como una de las figuras más importantes de la escena televisiva en el ámbito de la comunicación de informativos durante los primeros años de los años 90. En 1989 y 1991 se alzó con el TP de Oro, galardón que otorgaba anualmente por la revista Teleprograma al Personaje más popular de Telemadrid y, en 1990, consiguió la Antena de Oro por Telenoticias.

Su carrera profesional iba viento en popa, llagando incluso llegó a realizar un cameo en Tacones lejanos (1991), largometraje dirigido por el cineasta manchego, Pedro Almóvar, y protagonizado por Victoria Abril, Marisa Paredes y Miguel Bosé.

El salto a la televisión nacional

En 1993, dio un giro de 180 grados a su trayectoria profesional, trasladándose a la radio para dirigir el programa El primero de la mañana en Antena 3 Radio, un espacio que no logró cuajar entre los oyentes, por lo que un año después, volvió de nuevo a la televisión. Fue entonces cuando dio un salto significativo en su carrera, incorporándose a los informativos de ámbito nacional en Canal+. Muchos espectadores recordarán la popular frase con la que su propio personaje de Las noticias del guiñol daba comienzo a los satíricos informativos de esta cadena: “Buenas noches, noches, a todos, todos”.

Guiñol de Hilario Pino en Los informativos del guiñol / Canal+

Tras su breve paso por CNN+, en 2001, Hilario Pino comenzó su etapa de madurez profesional presentando los informativos del medio día en Telecinco. Esta etapa fue una de las más estables y prósperas del periodista toledano, donde su imagen como presentador de informativos terminó por consolidarse por completo. Sin embargo, en 2006, una enfermedad lo mantuvo alejado de las cámaras hasta marzo de 2007, cuando se produciría su reaparición.

El ocaso de una figura televisiva

En 2010, el grupo Mediaset decidió mudarlo de canal para dar impulso a los informativos de Cuatro, labor con la que consiguió un nuevo reconocimiento: la Antena de Oro. Fue durante estos meses de éxito cuando tomo una decisión que muchos se sorprenderían al respecto. Hilario Pino se injertó pelo de la noche a la mañana, algo que no pasó desapercibido en los albores de la viralización en redes sociales. Un cambio físico con el que no obtuvo resultados muy positivos para su reputación como presentador de informativos. Además, Mediaset decidió echar el cierre a los informativos de Cuatro, razón por la que Hilario Pino fue despedido.

Pero este importante bache en su carrera no le impidió continuar avanzando. En 2014, Pino debutó como tertuliano en LaSexta noche, donde encontró una nueva oportunidad para hacerse hueco en el panorama televisivo, aunque no trabajaba sobre el terreno que había estado acostumbrado, como eran los informativos. También llegaron ofertas de presentador sustituto en periodos vacacionales para programas como Más vale tarde o LaSexta noche. Sin embargo, tras siete años trabajando para esta cadena, nunca volvió a conseguir el esplendor alcanzado en su anterior etapa en Telemadrid, Telecinco y canal Cuatro.

Hilario Pino en una foto promocional para el progrma Más vale tarde de LaSexta / LaSexta

El enigma tras su salida de televisión

Asimismo, cansado y decepcionado de llevar a cabo papeles secundarios, hacer sustituciones y no poder encabezar un programa como presentador, Hilario Pino abandona su puesto en LaSexta, con contrato en vigor y sin ningún comunicado oficial para la cadena, comentan algunos de los compañeros que estuvieron presentes en aquellos momentos.

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Así se marchó una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla española, de manera imprevista y sin causar mayores revuelos, salvo los suscitados entre sus compañeros y compañeras con las que compartía sus días de trabajo en aquel entonces. No hay mucho más que pueda destacarse sobre este profesional de la comunicación, cuya vida personal es desconocida. Nunca dio entrevistas personales, salvo aquellas que estaban relacionadas con su profesión, manteniendo siempre al margen su ámbito privado. ¿Qué fue de Hilario Pino?