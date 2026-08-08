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Televisión

RTVE homenajea a Kevin Costner con una tarde de cine en La 1

La cadena ofrecerá una doble emisión de las películas 'El guardaespaldas' y 'No hay salida'

Whitney Houston y Kevin Costner en 'El guardaespaldas'

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RTVE dedicará su programación cinematográfica este domingo 9 de agosto por la tarde al actor Kevin Costner. El canal principal de la corporación pública ofrecerá una doble ración de cine, con dos películas míticas del intérprete estadounidense, de 71 años, después del 'Telediario 1' del mediodía, en un nuevo ciclo de 'Superestrellas'.

Para empezar la tarde (15.55 horas), La 1 emitirá un gran clásico, ‘El guardaespaldas’ (1992), con el que su director, Mick Jackson, elevó el thriller romántico de los 90 hasta el máximo éxito en las taquillas, donde recaudó 411 millones de dólares partiendo de un presupuesto de 25 millones. En la película, Costner es el exagente secreto reconvertido en guardaespaldas que deberá proteger a la superestrella musical Rachel Marron, interpretada por la icónica Whitney Houston.

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A continuación (18 horas), La 1 ofrecerá ‘No hay salida’ (1987), donde Kevin Costner es un comandante de la Marina de los Estados Unidos que se convierte en víctima de un complot criminal tras iniciar una aventura romántica con la esposa de su jefe, el Secretario de Defensa a quien da vida Gene Hackman.

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