Quién es Javier Ruiz, el primer director de la nueva cadena de televisión La Séptima

El periodista Javier Ruiz puso este viernes punto final a su etapa al frente de 'Mañaneros', en TVE, para emprender un nuevo reto profesional como primer director de La Séptima, la cadena de televisión que prevé comenzar sus emisiones el próximo 5 de noviembre. Durante su despedida en el programa de La 1, Ruiz reivindicó el valor del periodismo en un momento que describió como marcado por "una plaga de falsificación del periodismo" y "una plaga de falsificación de la verdad". En ese contexto, hizo un llamamiento a seguir buscando información rigurosa y contrastada.

El comunicador también cargó contra quienes intentan hacer creer que “todos somos iguales”. “Que quienes agreden son iguales a quienes preguntamos. Que quienes tapan son iguales a quienes cubrimos”, afirmó, antes de advertir de que esa estrategia busca “esparcir miedo”. Ruiz sostuvo además que el verdadero desafío actual pasa por captar la atención de la ciudadanía. "La batalla final no es la de la soberanía nacional. Es la soberanía de su atención", señaló. Para concluir, recordó que los espectadores no solo cuentan con el poder del voto, sino también con el del mando a distancia, y les animó a respaldar el periodismo de calidad. "Premien el periodismo, castiguen la basura. Todos sabemos distinguir lo que es una cosa de lo que es otra. Ha sido un placer, ha sido un orgullo servirles en esta trinchera", cerró.

Trayectoria profesional

Ruiz inició su trayectoria periodística en los servicios informativos de la Cadena SER, donde trabajó como redactor en 'Hoy por Hoy' junto a Iñaki Gabilondo. Posteriormente, fue corresponsal en Nueva York y llegó a ocupar el cargo de redactor jefe de los Servicios Informativos de la cadena. Entre 2002 y 2008 presentó 'Hora 25 de los Negocios', enfocando su carrera en el periodismo económico.

Su salto a la televisión se produjo en Cuatro, donde fue director y presentador de 'Noticias Cuatro'. Más tarde, dirigió y presentó 'Las Mañanas de Cuatro', un espacio centrado en la actualidad política y económica. También copresentó el programa 'Un tiempo nuevo' en Telecinco, junto a Sandra Barneda. Tras su etapa en Mediaset, regresó a la Cadena SER como jefe de Economía y recuperó la dirección y presentación de 'Hora 25 de los Negocios', al tiempo que colaboró como analista en distintos medios.

Salto a TVE

Más tarde dio el salto a TVE, donde ha presentado y dirigido programas como 'Las claves del siglo XXI' y, desde 2025, ha estado al frente de 'Mañaneros 360', donde impulsó un giro hacia la información política y de actualidad que mejoró la audiencia del formato.

Ruiz también ha sido protagonista de algunas polémicas. En abril de 2026, la justicia condenó a RTVE por difundir una "información tendenciosa y no ajustada a la verdad" sobre el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid en el programa 'Mañaneros'. Además, ese mismo mes, Comisión de Quejas de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) dictaminó que Ruiz había vulnerado el Código Deontológico durante una emisión del programa raíz de la denuncia de un particular sobre unas afirmaciones relacionadas con agresiones sexuales. La Comisión concluyó que el periodista había infringido el principio de "fundamentar y contrastar" los datos ofrecidos, al no corresponderse su exposición con los datos oficiales publicados.

Como autor, ha publicado varios ensayos de divulgación económica y política, entre ellos 'Psiconomía, ¿Quién se ha llevado mi pasta?' y 'Edificio España', obra con la que obtuvo el Premio Espasa en 2022.

Otros cambios televisivos

El relevo de Ruiz al frente de 'Mañaneros' lo asumirá Jesús Cintora, que presentará el programa también junto a Adela González en la nueva etapa del espacio. Cintora compatibilizará ese cometido con la conducción de 'Malas lenguas Noche', el programa que La 2 ofrece los sábados en un horario aproximado de 22:00 a 02:00 horas. La reorganización también afectará al programa diario de 'Malas lenguas', que pasará a estar presentado por Gonzalo Miró.

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Igual que Javier Ruiz, dejará también el programa 'Mañaneros' uno de sus directores, Daniel Fernández, después de aceptar otra oferta de La Séptima para convertirse en director de contenidos de la nueva cadena.