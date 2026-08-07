Fútbol
3Cat emite este sábado el triangular del Barça contra Udinese y Nottingham Forest
3Cat sigue ofreciendo una semana más la pretemporada en directo del Barça, tanto del equipo masculino como del femenino. Después de la emisión del partido entre Birmingham y FC Barcelona, que ganó el equipo inglés en los penaltis el pasado viernes 31 de julio, TV3 ofrecerá el enfrentamiento contra el italiano Udinese y el inglés Nottingham Forest (Triangular Udine), con tres partidos de 45 minutos cada uno, este sábado 8 de agosto a partir de las 21 horas.
De esta manera, la cadena pública modificará su programación ese día para retransmitir la última prueba del Barça antes del Trofeu Joan Gamper (previsto para el 19 de agosto contra el Al Ahly) y el inicio de la Liga. El primer cambio afectará a la serie francesa 'Tàndem', que se suele emitir en la franja de la tarde de los fines de semana.
Además, esta modificación también llegará al 'prime time'. TV3 retirará la emisión de 'Lawrence d'Aràbia' y la sustituirá por la película 'Carros de Foc', que empezará a las 23.00 horas. La película forma parte del ciclo estival de películas ganadoras de premios Oscar que la cadena está emitiendo durante los fines de semana.
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