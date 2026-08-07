Aitziber Garmendia ('Muertos SL'): "Trabajé en la limpieza. Esa etapa me sirvió para relativizar y reafirmarme en que quería ser actriz"

La comedia 'Muertos SL', creada por los hermanos Caballero ('La que se avecina', 'Machos alfa'), cuenta con un reparto muy coral. En ella hay personajes que consiguen sacarte una sonrisa en cada escena. Es lo que ocurre con Olivia, la hipocondriaca y enamoradiza recepcionista de la funeraria Torregrosa, interpretada por Aitziber Garmendia. La actriz vasca hace balance de su trabajo en la serie ahora que Netflix estrena este viernes 7 de agosto la cuarta y última temporada.

—Olivia sigue empeñada en encontrar el amor. Es algo que ha marcado al personaje desde el principio y en esta última temporada, todavía más.

Sí, sí. Es algo que no puede evitar. El motor de su vida es encontrar pareja. Ya ni siquiera busca una buena pareja. Ella piensa: "Yo quiero tener novio. Me da igual cuál". No haré 'spoilers' sobre si la encuentra o no. Me he reído muchísimo interpretándola porque había momentos de locura de decir: esto nadie en su sano juicio lo haría, pero Olivia sí, y además resulta totalmente creíble. Es un personaje tan bien construido que todo lo que le eches lo asume.

—Manuela (Adriana Torrebejano) dice que haría muy buena pareja con Abel (Gerald B. Fillmore). ¿Usted también lo cree?

Lo creo ciegamente. Olivia y Abel harían una pareja estupenda. Tendrían que terminar juntos.

—Él siempre ha estado ahí detrás de ella, pero Olivia nunca ha terminado de verlo.

Claro. En la primera temporada Olivia le decía a Abel que cuando se fuera del tanatorio podían quedar para hacer algún plan. Él le preguntaba si le atraía mínimamente y ella se quedaba callada. Creo que, en el fondo, a Olivia le gustaría enamorarse de Abel, pero hay algo que no le cuadra.

—¿Qué fue lo que más le conquistó del personaje cuando leyó el primer guion?

La primera vez que lo leí me reí muchísimo y ya eso es una señal inequívoca de que la serie va a funcionar, porque me pasó igual con todos los personajes. Me enamoró su inocencia, lo naíf que era. La pobre es muy 'pavita', y precisamente ahí está gran parte de la comedia del personaje. Es una hipocondriaca y tanatófoba que trabaja en una funeraria. Como decía el personaje de Carlos Areces, es como ser vegetariano y trabajar en Campofrío. Esa frase me hizo muchísima gracia.

—Olivia no para de correr de un lado para otro. En los rodajes se ha puesto en forma.

(Ríe). Sí. Es algo que surgió posteriormente durante los ensayos y el rodaje. Laura Caballero, que es muy inteligente en sus decisiones, lo mantuvo porque le daba al personaje una sensación permanente de agobio. Al final he acabado desarrollando una destreza inesperada: correr con tacones.

—Después de varias temporadas, ¿los hermanos Caballero les dejan aportar cosecha propia a los personajes?

No solo te dejan proponer, sino que luego ellos, con un par de indicaciones, consiguen darle un brillo especial a la escena. Con pocas palabras consiguen reconducir una secuencia y a los personajes, aparte de lo que tú hayas aportado. Ha sido muy fácil trabajar con ellos.

Aitziber Garmendia, en 'Muertos SL' / MANUEL FIESTAS / NETFLIX

—¿Y qué le ha aportado usted a Olivia?

Cuando lo leí por primera vez ya percibí que era naíf, pero con las temporadas ha ido subiendo en inocencia, agobio y en angustia. También soy muy fan de poner caras y Laura (Caballero) me las ha comprado todas. En ese sentido no puedo estar más feliz.

—¿Con qué se queda de 'Muertos SL'?

Sin ninguna duda, con el equipo. Sé que suena a tópico, pero es totalmente cierto. Ahora nos hemos ido juntos a Los Ángeles para despedir la serie y ha sido como una familia. Para muestra, un botón: nos ha dejado Ascen [López, que interpretaba a Nieves y falleció hace unas semanas], la mamá leona del grupo, y nos hemos quedado aturdidos, como huérfanos. Era una manera tan contundente de terminar 'Muertos SL' que nos hemos acordado todos de ella. Teníamos previsto reunirnos el 7 de agosto en su casa para ver juntos el estreno de la temporada.

—¿Se solían reunir para ver juntos los estrenos?

Siempre intentábamos hacerlo. Un año alquilé un piso en Madrid y nos reunimos allí los que pudimos; otro quedamos en casa de algún compañero... Este año Ascen fue la que propuso organizar una especie de cine de verano en su casa, con un proyector y una sábana como pantalla. Decimos mantener la quedada, aunque ya no pudiera ser en su casa. Nos parecía la mejor forma de despedir la serie.

—¿El viaje a Los Ángeles fue por una presentación de la serie?

El Instituto Cervantes organizó una proyección de los dos primeros capítulos e hizo un repaso de lo que ha supuesto 'Muertos SL', porque allí también se ha seguido la serie. Ha sido un viaje que nos hemos organizado nosotros porque nos apetecía vivir esa experiencia.

La actriz Aitziber Garmendia / Mikel Martinez

—¡Los fans de 'Muertos SL' han llegado hasta Los Ángeles!

Sí. También nos llegan mensajes de México, Argentina… Ha sido impresionante. Se notó muchísimo el salto cuando llegó a Netflix. Siempre estaré agradecida tanto a Movistar Plus, por apostar por las primeras temporadas, como a Netflix por habernos acogido luego como anfitrión.

—¿Ha sido sano reírse de la muerte? Porque, sobre el papel, parece una combinación complicada.

Un tanatorio y una comedia parecen una mezcla explosiva, pero a mí me ha servido como terapia. Había momentos catárquicos en los que nos preguntábamos cómo era posible estar riéndonos de determinados temas. La serie ha tratado temas delicados con mucha maestría: el suicidio, qué pasa si te amputan una pierna, ¿la puedes incinerar ahora y el resto del cuerpo cuando te mueras?, todos los tabús que rodean a la muerte... Son planteamientos tan 'heavies' que no te queda otra que reírte porque todos, en algún momento, vamos a pasar por la muerte de un ser querido. Creo que 'Muertos SL' ha aportado un poco de luz y ha demostrado que el humor es el mayor poder que podemos tener.

—¿Diría que esta serie ha supuesto, profesionalmente, un antes y un después para usted?

Sin duda. Olivia ha sido un regalo enorme que me han hecho los hermanos Caballero. Creo que lo hemos sabido aprovechar todos y que hemos sido muy conscientes de ello. Afortunadamente no me ha faltado trabajo, pero esta serie sí ha supuesto un impulso importante en mi carrera.

Gerald B. Fillmore y Aitziber Garmendia en 'Muertos SL' / MANUEL FIESTAS / NETFLIX

—Dice que es muy payasa y que busca la comedia en cualquier situación.

Sí, me sale casi sin pretenderlo. El humor ha sido casi un mecanismo de supervivencia en mi vida. Y 'Muertos SL' reunía todos los ingredientes para disfrutar haciendo comedia.

—Lo curioso es que estudió Derecho e incluso hizo prácticas en una notaría.

Todavía no me lo explico (ríe). Me matriculé en Derecho por la sencilla razón que no tenía matemáticas ni nada relacionado con números. Me pareció una carrera interesante, y lo fue, pero cuando llegaron las prácticas me di cuenta de que no era mi sitio. Lo único que hacía era imitar a los clientes para que mis compañeros se rieran. Ahí pensé: "Si ya estoy haciendo de actriz aquí, ¿qué hago en una notaría?". De hecho, ya entonces trabajaba interpretando. Me ha aportado cosas buenas, porque todo suma, pero fue algo que hice por si acaso.

—¿Ya sabía desde pequeña que quería dedicarse a la interpretación?

Sí. Con 11 años una amiga y yo escribimos y dirigimos una función. Recuerdo perfectamente escuchar al público reírse y la felicidad que me supuso sentir eso, el chute de adrenalina. Llegué a casa y le dije a mi madre: "Quiero dedicarme a esto toda la vida".

Aitziber Garmendia, Adriana Torrebejano y Lorea Intxausti, en 'Muertos SL' / MANUEL FIESTAS / NETFLIX

—Ha hecho mucho teatro, pero mucha gente la reconoce como Olivia. ¿Cómo lo vive?

Positivamente. Que me reconozcan por Olivia me hace muchísima ilusión porque le tengo un cariño enorme al personaje. Pero cuando alguien me dice que ha ido al teatro a verme y que le ha gustado la función, también siento algo muy especial. Al teatro hay que ir expresamente. Tiene un mérito añadido que alguien haga ese esfuerzo.

—Curiosamente, en teatro hace más drama que comedia.

Sí, es curioso. En el audiovisual me ha tocado hacer más comedias, mientras que en teatro, generalmente, he hecho personajes más dramáticos. Creo que a veces cuesta imaginar que un actor de comedia pueda hacer drama, y me parece una pena porque conozco a grandes cómicos que serían extraordinarios en registros dramáticos.

—Ha ido encadenando trabajos, pero estuvo unos meses sin papeles y tuvo que buscar otro empleo. ¿Qué hizo?

Trabajé en la limpieza porque mi madre tenía una pequeña empresa. Tenía la licenciatura de Derecho pero no me veía en una oficina y esa era la salida más fácil. Descubrí que soy malísima barriendo (ríe), pero aquella etapa me enseñó que podía salir adelante, pagando el alquiler y la comida, y que ya saldrían oportunidades. Me sirvió para relativizar, para no estar tan angustiada y para reafirmarme en que quería ser actriz, que habría épocas más crudas en las que me me costaría encontrar trabajo, pero que estaba convencida de que quería seguir este camino porque, cuando no tuviera nada, ya me buscaría la vida.