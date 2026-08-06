'Muertos S.L.' se despide en Netflix con una cuarta y última temporada

La serie 'Muertos S.L.' se despide de Netflix con su última temporada. La comedia creada por Laura y Alberto Caballero, responsables de éxitos como 'Machos Alfa', 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva', estrenará su cuarta y última temporada en Netflix este viernes 7 de agosto.

La nueva entrega arranca con una gran incógnita: quién ocupará el codiciado puesto de director del tanatorio. Ante la incertidumbre, Chemi cree haber encontrado la solución perfecta y propone asumir el cargo "solo un ratito", con la intención de dejar su sello antes de ceder el puesto a Dámaso. Sin embargo, la situación terminará generando una creciente tensión para el comercial, que alternará entre intentar sabotear a su nuevo jefe y ganarse su favor.

Mientras tanto, Chemi pondrá en marcha una serie de nuevas medidas para revolucionar el funcionamiento del negocio. Unas iniciativas que, sobre el papel, podrían resultar eficaces en cualquier empresa, pero que prometen provocar más de un desastre cuando se aplican al peculiar día a día de un tanatorio.

Carlos Areces vuelve a liderar el reparto de la ficción, acompañado por Amaia Salamanca, Salva Reina, Diego Martín, Adriana Torrebejano, Ascen López, Aitziber Garmendia, Gerald B. Fillmore, Roque Ruiz, Bárbara Santa-Cruz, Lorea Intxausti, Manolo Cal y Lucía Quintana.

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La temporada final estará formada por seis episodios y volverá a estar producida por Contubernio Films. Laura Caballero dirige esta última entrega, mientras que el guion corre a cargo de Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad.