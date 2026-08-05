3Cat despliega una programación especial en directo para cubrir el histórico eclipse solar del 12 de agosto

3Cat hará un gran despliegue televisivo el próximo miércoles 12 de agosto para cubrir el histórico eclipse solar en directo. TV3, Catalunya Ràdio, 3CatInfo, el Super3 y EVA ofrecerán una programación especial durante toda la jornada para seguir la evolución del fenómeno astronómico desde distintos puntos de Catalunya, la Comunidad Valenciana y Baleares.

El epicentro de la cobertura estará situado en el sur de Catalunya. 3Cat instalará dos sets en Sant Jaume d'Enveja (Montsià) y otro en el puerto de Tarragona, además de desplegar más de una veintena de equipos repartidos por Barcelona, Lleida, el Pirineo y otros puntos estratégicos. La periodista Lídia Heredia liderará la programación especial de TV3, mientras que Francesc Garriga hará lo propio en Catalunya Ràdio.

Especiales en televisión

La cobertura arrancará a las 7.00 horas con conexiones en directo desde diferentes territorios en el programa 'El matí' para informar sobre la llegada de visitantes, el turismo astronómico, la movilidad y las recomendaciones de seguridad. A partir del mediodía, TV3 emitirá el especial 'El compte enrere', con David Melgarejo, y a el 'TN Comarques', con Núria Solé, para descubrir los preparativos para el eclipe en diferentes puntos del territorio.

La programación culminará por la tarde. La presentadora Lídia Heredia se pondrá al frente de 'L'eclipsi de la teva vida', un programa de más de tres horas emitido entre las 17.30 y las 21.00 horas, coincidiendo con el momento culminante del eclipse. El espacio contará con la participación de expertos como el divulgador científico Pere Renom, la meteoróloga Gemma Puig y especialistas en ciencia, medicina, economía y cultura.

Finalmente, tras el 'TN Vespre', presentado por Núria Solé, se emitirá el especial 'Les imatges de l'eclipsi', entre las 22.00 y las 23.00 horas, para recoger las reacciones de los ciudadanos y las mejores fotografías del momento.

Información en la radio

En la radio, Catalunya Ràdio realizará un seguimiento especial durante toda la jornada, con un programa conducido por Francesc Garriga desde el puerto de Tarragona, donde se espera la concentración de unas 20.000 personas. Estará acompañado por el meteorólogo Eloi Cordomí y la doctora en ciencias planetarias Marina Martínez.

La cobertura también tendrá una importante presencia digital. 3CatInfo ofrecerá información en tiempo real, mientras que las redes sociales de 3Cat, Catalunya Ràdio, EVA y SX3 compartirán conexiones en directo desde diferentes puntos del territorio.

Programa infantil

Además, el Super3 acercará el eclipse al público infantil con un programa especial de InfoK, que se estrenará el 7 de agosto para explicar de forma didáctica el fenómeno y enseñar cómo observarlo con seguridad. Este espacio contará con la presencia del meteorólogo del programa, Gori Masip, así como el divulgador científico Pere Renom y el astrofísico Kike Herrero, director del Observatori del Montsec, que explicará consejos para observar el fenómeno de manera segura.

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Como parte del despliegue técnico, 3Cat emitirá imágenes en resolución 4K captadas mediante cámaras equipadas con telescopios instaladas en Deltebre, Horta de Sant Joan, Bellaguarda y el Observatori de l'Ebre. La corporación también pretende conservar este material como legado audiovisual y sonoro de una jornada considerada histórica.