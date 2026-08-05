Televisión
La 1 estrena 'Ordena tu vida' con Inés Hernand para ayudar a familiar a reorganizar su hogar
Un equipo de expertos acompaña a una familia en cada entrega para reorganizar su hogar, optimizando el espacio y poniendo el foco en el vínculo emocional con las pertenencias
La 1 estrena este jueves a las 22.20 horas el programa 'Ordena tu vida', un nuevo formato de entretenimiento familiar presentado por Inés Hernand que demuestra que reorganizar una casa puede ser el primer paso para transformar la vida de quienes la habitan. Según el programa, se estima que en los hogares españoles se acumulan más de 60.000 objetos, muchos de ellos olvidados o sin uso.
En cada entrega, una familia abre las puertas de su hogar a un equipo de expertos para vaciar por completo la vivienda y trasladar todas sus pertenencias a un gran almacén. Allí, los objetos se exponen ordenados por categorías, permitiendo a sus propietarios enfrentarse por primera vez a todo lo que tienen en casa y decidir qué conservar, donar, reciclar o vender.
Mientras tanto, el equipo formado por el carpintero creativo José Antonio Peironcely, la experta en limpieza Cristina Simón y la organizadora Pilar Quintana reorganiza cada estancia con soluciones prácticas de almacenaje y optimización del espacio, sin necesidad de realizar grandes obras.
Al mismo tiempo, 'Ordena tu vida' pone el foco en el vínculo emocional que las personas mantienen con sus pertenencias y en las historias que esconden los objetos cotidianos. El formato, adaptación del exitoso británico 'Sort Your Life Out', está producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual.
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