'Joc de cartes estiu' busca el mejor restaurante en primera línea de mar de Badalona

Después de un inicio de temporada cargado de tensión, e incluso de lágrimas, TV3 ofrece este miércoles 5 de agosto (22.05 horas) un nuevo capítulo de la décima entrega de 'Joc de cartes'. En esta ocasión, el concurso gastronómico de la cadena catalana busca el mejor restaurante de primera línea de mar en Badalona.

Marc Ribas se desplaza hasta la ciudad del Barcelonès en un episodio en el que los espacios privilegiados, la cocina mediterránea y el ambiente veraniego serán los ingredientes principales de la competición culinaria.

Vistas al Mediterráneo

Esta semana compiten La Taverna del Port, el Sucamar y el Marbrava. Tres restaurantes con estilos muy diferentes que buscarán convencer al resto de participantes y demostrar que ofrecen la mejor experiencia gastronómica para disfrutar del verano a los pies del Mediterráneo.

En ganador se embolsará los 3.000 euros en juego. Antes, los participantes tendrán que visitar los locales de sus rivales, degustar sus platos y puntuarlos. En la recta final del concurso descubrirán, cara a cara con sus competidores, cómo les han valorado.

El plato estrella

Sin embargo, el voto de Marc Ribas puede hacer cambiar la clasificación, así como la valoración del plato estrella, que vale medio punto.

Justo después, TV3 repone el segundo capítulo de la novena temporada del programa, en el que se busca el mejor arroz del Barcelonès. Los contrincantes son Maysi, en Barcelona; Espai Versatil, en Badalona; y el Barraca, en la Barceloneta (Barcelona).