RTVE recibe cerca de 900 canciones competirán por un puesto en el Benidorm Fest 2027

RTVE ha recibido cerca de 900 canciones para participar en el Benidorm Fest 2027, cuyo plazo de presentación de candidaturas concluyó el pasado jueves tras permanecer abierto durante 115 días, un periodo que la corporación adelantó por primera vez para mejorar la planificación del festival. Según ha informado RTVE este lunes, en las últimas 24 horas del proceso se han registrado 350 temas, una cifra que confirma, un año más, la concentración de candidaturas en la recta final de la convocatoria.

Una vez cerrada la recepción de propuestas, la corporación seleccionará las 16 mejores canciones, aunque el número podrá ampliarse hasta un máximo de 20 si el nivel artístico de las candidaturas así lo aconseja, de acuerdo con las bases del certamen. Además, RTVE mantiene la posibilidad de invitar directamente a intérpretes y autores de reconocido prestigio del panorama musical.

La convocatoria para esta sexta edición se abrió el 6 de abril y permaneció activa hasta el 30 de julio. Ha sido la primera vez en la que RTVE adelanta el calendario de recepción de candidaturas para disponer de más tiempo para el proceso de selección y el desarrollo de las propuestas elegidas.

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El Benidorm Fest celebrará en 2027 su sexta edición, después de que el certamen mantuviera su continuidad pese a que RTVE decidiera el pasado año no participar en Eurovisión 2026. La corporación defendió entonces que el Benidorm Fest cuenta ya con una identidad propia como plataforma de promoción de la música española, al margen de su vinculación con el concurso europeo.