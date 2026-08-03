El amor por los perros de la selección femenina de fútbol, en 'Dog House'

'Dog House', el programa de La 1 de TVE presentado por Chenoa, sale este martes 4 de agosto (22.55 horas) del refugio para perros para visitara la selección española femenina de fútbol, que compartirá su amor por los canes y la importancia que tienen en sus vidas.

Además, habrá nuevas historias de adopción de animales. Así, el programa mostrará a una familia recién llegada a Cordoba desde Alemania que espera que la llegada de un perro ayude a sus hijos a adaptarse.

Otra de las historias que abordará 'Dog House' este martes será la de una pareja en la que uno de sus miembros arrastra una infancia difícil. Pero encontrará en los animales confianza y afecto.

En silla de ruedas

Desde Granada llegará Sara, una joven que busca un compañero adaptado a su día a día y a su silla de ruedas. Mientras tanto, dos hermanas intentarán encontrar un amigo para ayudar a su perra a gestionar la ansiedad por separación.

Por último, una pareja afrontará la adopción como el primer gran paso para construir una familia, y un productor musical vivirá un encuentro especial con un cachorro de mastín.

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Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, ‘Dog House’ muestra el funcionamiento diario de un refugio que se esfuerza por encontrar una familia ideal para cada perro. El programa promueve los valores del respeto hacia los animales y apoya la adopción como vía prioritaria.