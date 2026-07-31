TVE amplía 'El Grand Prix del Verano' con una cita doble: se emitirá el domingo y el lunes

'El Grand Prix del Verano' se amplía estos días en La 1 de TVE y ofrece una doble cita: el domingo 2 de agosto llegará el duelo entre San Juan de la Rambla (Tenerife) y Quintanar del Rey (Cuenca), mientras que el lunes 3 de agosto será el turno de Altura (Castellón) y Pradejón (La Rioja), dos nuevos enfrentamientos para seguir avanzando en la competición. Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla siguen viviendo la gran fiesta del verano.

La localidad tinerfeña contará con el apoyo de la atleta paralímpica Desirée Vila, que ejercerá de madrina del equipo canario, mientras que el actor Secun de la Rosa será el padrino del conjunto conquense. Ambos acompañarán a sus pueblos durante toda la competición y tratarán de conducirlos hacia la victoria.

'Troncos locos'

Los equipos pondrán a prueba su agilidad, coordinación y estrategia en algunos de los juegos más emblemáticos del formato. No faltarán clásicos como 'Troncos locos', 'Champions Prix', 'Patata caliente' y 'Alicia en el país de las canastillas', que volverán a llenar la plaza de chapuzones, carreras y momentos inolvidables.

La emoción continuará al día siguiente con un nuevo enfrentamiento de la edición. Altura (Castellón), con camiseta azul, contará con el apoyo de Fonsi Nieto como padrino, mientras que Pradejón (La Rioja), equipo amarillo, estará amadrinado por la cantante Soraya.

'Súperbolos'

Los dos municipios se enfrentarán en pruebas clásicas como 'Súperbolos' y 'Bienvenidos a Tartópolis', además de la nueva gymkana 'Hormigas para siempre', en la que deberán demostrar su habilidad, velocidad y capacidad de trabajo en equipo.

El programa es una de las ofertas preferidas del público estos meses y ha sido líder en sus dos entregas emitidas hasta ahora este verano. El pasado lunes se impuso en el prime time con un 16% de cuota, 1.284.000 espectadores y más de 3,4 millones de contactos.

Las novedades de 2026

La edición de 2026 incorpora importantes novedades. Gorka Rodríguez se suma al equipo del programa como nuevo copresentador junto a Ramón García y Lalachus. Además, el concurso estrena un arranque renovado, 'Grand Prix Presenta', que permitirá conocer mejor a los pueblos participantes y en el que padrinos y capitanes competirán por conseguir la Carta Dorada.

Volverá la histórica prueba de 'La cucaña', una de las más recordadas por los seguidores del programa, y Lalachus y el equipo intentarán recuperar, con mucho humor, las míticas cortinillas de los 90.

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En esta edición competirán 12 municipios de toda España: Cantalejo (Castilla y León), Polinyà (Cataluña), Zumarraga (País Vasco), Balanegra (Andalucía), San Juan de la Rambla (Canarias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), Altura (Comunidad Valenciana), Pradejón (La Rioja), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid), Pravia (Asturias), Blanca (Murcia) y Muros (Galicia).