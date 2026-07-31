Las 10 series que no te puedes perder este agosto

En la era del 'streaming', los estrenos de series se mantienen muy activos en las plataformas también en agosto. Este mes destacan el regreso de 'Ted Lasso'; el desenlace de la comedia española 'Muertos SL'; la traslación a la pantalla de una de las exitosas novelas de Elísabet Benavent, 'Toda la verdad de mis mentiras', y un 'thriller' ochentero juvenil creado por Ryan Murphy, 'The Shards'.

TED LASSO Día 5. Apple TV. Temporada 4 Tres años después de su entonces supuesto final, vuelve el positivo entrenador interpretado por Jason Sudeikis, que ya hizo un cameo en la final del Mundial. Un hombre que llegó a la Premier League sin tener ni idea ni lo que significaba un fuera de juego, ya que él era un experto en fútbol... pero americano. Ahora regresa a Richmond para entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. Repiten actores como Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Juno Temple, Brendan Hunt y Jeremy Swift, y se suman Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely.

STERLING POINT Día 5. Amazon Prime Video Drama adolescente creado por Megan Park ('Mi yo adulta') y producido por dos expertos en el género juvenil: Josh Schwartz ('The OC') y Stephanie Savage ('Gossip Girl'). La vida de una joven de adoptada de 17 años (Ella Rubin) da un giro cuando hereda la isla de su misterioso abuelo en Canadá. Allí hace nuevos amigos, descubre el amor y conoce secretos familiares que nunca antes le habían contado, como que tiene más hermanos de los que creía.

THE SHARDS Día 6. Disney+ El prolífico Ryan Murphy ('American horror story', 'Monstruo', 'Glee') adapta la novela homónima de Bret Easton Ellis, el autor de 'American Psycho', en su nuevo 'thriller'. Está protagonizado por un grupo de estudiantes de último curso en un exclusivo instituto privado de Los Ángeles en los años 80. La vida de Bret (Igby Rigney), un joven aspirante a escritor, comienza a tambalearse con la llegada de un misterioso nuevo alumno, Robert Mallory (Homer Gere, el hijo de Richard Gere). Su incorporación al instituto coincide con el creciente terror provocado por The Trawler, un asesino en serie que tiene como objetivo a adolescentes. El elenco lo completan Kaia Gerber, Hayes Warner, Graham Campbell, Wes Bentley, Evan Rachel Wood y Jordan Roth.

MUERTOS SL Día 7. Netflix. Temporada 4 (última) Los hermanos Caballero ('La que se avecina', 'Machos alfa') cierran el divertido tanatorio Torregrosa. Con el puesto de director en el aire, el imaginativo Chemi (Diego Martín) propone tomar el control para dejar su impronta y luego ceder el testigo al ambicioso Dámaso (Carlos Areces). Sus alocadas ideas empresariales, como siempre, no dejarán de sorprender a los empleados de la funeraria. La última temporada se estrena solo unas semanas después de la muerte de una de sus protagonistas, Ascen López, que daba vida a Nieves.

DOS SEMANAS EN AGOSTO Día 13. Movistar Plus 'Thriller' ambientado en una preciosa y remota isla griega con tintes de humor negro, una especie de 'The White Lotus' con sello británico creado y escrito por Catherine Shepherd ('The Buccaneers: aristócratas por amor', 'The Shrink Next Door'). Zoe (Jessica Raine) es la madre, esposa, hija y amiga ejemplar, que ha aprendido a reprimir sus propias necesidades en favor de los demás. Cuando accede a compartir unas vacaciones con unos viejos amigos, no se imagina la que se avecina.

LINTERNAS Día 17. HBO Max Adaptación televisiva del Universo DC de los Linternas Verdes, aunque se aleja de las aventuras de superhéroes para abrazar el 'thriller'. Creada por Chris Mundy ('True Detective', 'Ozark'), Damon Lindelof ('Perdidos', 'Watchmen') y Tom King, sigue al nuevo recluta John Stewart (AaronPierre) y a la leyenda de los Linternas Hal Jordan (KyleChandler), dos policías intergalácticos envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos.

EL PATÍBULO Día 18. Filmin Shane Meadows ('This is England') adapta la novela homónima de Benjamin Myers sobre una banda de falsificadores justo antes de la Revolución Industrial en el Yorkshire del siglo XVIII. Hartley (Michael Socha) reúne a una banda de hilanderos y trabajadores de la tierra para embarcarse en una revolucionaria empresa criminal que hará tambalear la economía y se convertirá en el mayor fraude de la historia británica.

TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS Día 28. Netflix Nueva traslación a la pantalla de una de las exitosas novelas de Elísabet Benavent, una de las reinas de la literatura romántica en España, después de 'Valeria', 'Un cuento perfecto' y 'Fuimos canciones'. Coco y Marín (Itziar Manero y Daniel Ibáñez), compañeros de piso que sienten una evidente atracción, coinciden en la despedida de soltera de una amiga (Clara Sans) en autocaravana junto al resto de la pandilla (Brays Efe, Ricardo Gómez y Lucía de la Fuente). Pero en el viaje se destaparán secretos que pondrán en peligro su unión.

LA CASA NOSTRA Día 27. Movistar Plus Dos de los artífices del éxito 'Casa en flames', Dani de la Orden y Eduard Sola, son los creadores, junto a Oriol Pérez y Dani Amor, de esta 'sitcom' de 3Cat. Un joven y enamoradizo periodista (Marc Rius) se ve forzado a compartir piso con sus padres (Llum Barrera y Albert Ribalta) y con un descerebrado amigo (Adrian Grösser). Vivirán situaciones de lo más rocambolescas junto a su nueva vecina (Paula Malia) y la dueña del bar que es su centro de reunión (Betsy Túrnez).

MATERIA OSCURA Día 28. Apple TV. Temporada 2 Adaptación de la novela de Blake Crouch con el multiverso como telón de fondo. A medida que la obsesión de Jason (Joel Edgerton) con la Caja se intensifica, la creciente paranoia de Daniela (Jennifer Connelly) amenaza con romper su frágil estabilidad. Mientras tanto, Amanda (Alice Braga) y Ryan (Jimmi Simpson) unen fuerzas en un intento desesperado por volver a casa. Blair (Amada Brugel) está decidida a detener a Dessen, mientras que Leighton (Dayo Okeniyi) persigue sin descanso su visión de crear un mundo perfecto.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

LIONELESS. Día 3. SkyShowtime. Temporada 3

FUTURAMA. Día 3. Disney+. Temporada 14

AMERICAN CROSSING. Día 4. Filmin. Basada en la historia real de cómo la princesa heredera Märtha de Noruega huyó de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y encontró refugio en Estados Unidos, donde su inesperada relación con el presidente Franklin D. Roosevelt (Kyle MacLachlan) la convirtió en una pieza clave para el futuro de su país.

VUELVEN LOS MAGOS DE WAVERLY PLACE. Día 5. Disney+. Temporada 3 (última). La familia Russo se une para encontrar a Alex.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD. Día 5. Netflix. Temporada 2 (última). La paz sigue sin llegar a Macondo. Temerosos de las amenazas del coronel Aureliano Buendía, los conservadores planean un atentado que, por azares del destino, lleva a Fernanda al pueblo, donde acabará casándose.

STAR WARS: VISIONS PRESENTA, LA JEDI NÚMERO 9. Día 5. Disney+. Lah Kara continúa entrenándose en los caminos de los Jedi bajo la tutela del Margrave Juro.

MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER. Día 6. Netflix. Temporada 3. Jackie sigue debatiéndose entre dos hermanos, Alex y Cole Walter.

ACARAMELADOS. Día 7. Netflix. Comedia romántica protagonizada por una fiscal que ha perdido la memoria y un entrenador de boxeo que asegura ser su novio.

GATOS CALLEJEROS, DE RICKY GERVAIS. Día 7. Netflix. Animación para adultos. Una pandilla de malhablados gatos callejeros siembran el caos mientras se preguntan por el sentido de la vida e intentan sobrevivir en un despiadado mundo dominado por los humanos.

OPERACIÓN SAFED SAGAR. Día 7. Netflix. Un escuadrón de pilotos de la Fuerza Aérea india supera sus límites en una audaz y peligrosa misión.

CHAEBOL X DETECTIVE. Día 7. Disney+. Temporada 2

EL SEGUNDO ATENTADO. Día 11. Filmin. Inspirado en hechos reales ocurridos en los meses previos a la invasión de Irak, este 'thriller' sigue la investigación de un joven que destapa una trama de secretos de Estado, espionaje y asesinatos que salpica a las más altas esferas del poder alemán.

LAS AZULES. Día 12. Apple TV. Temporada 2

REACHER. Día 12. Prime Video. Temporada 4. Tras un encuentro fortuito con una desconocida angustiada en el metro que termina de forma trágica, Jack Reacher (Alan Ritchson) se ve arrastrado a un complejo y letal juego que lo enfrenta a despiadados enemigos pertenecientes a las más altas esferas del poder.

SOBRE RUEDAS. Día 13. Netflix. Temporada 3. Will (Steven Gerben), el nervioso y poco cualificado heredero de un taller, intenta llevar a buen puerto el negocio de su padre a pesar de los constantes problemas que le ocasiona su primo Shane (Shane Gillis), que ahora trabaja para él.

THE UNDECLARED WAR. Día 13. SkyShowtime. Temporada 2

MI BRILLANTE CARRERA. Día 13. Netflix. Sybylla es una joven sorprendentemente moderna con un claro objetivo en la vida: ser escritora. Su familia, por el contrario, solo quiere casarla. Con un carácter alegre e imposible de contener, desafía todas las convenciones sociales de la Australia de 1900 mientras busca una historia que le permita ganarse la vida e independizarse.

MORIA. Día 14. Netflix. La vida de la artista argentina Moria Casán, interpretada por tres actrices en sus diferentes etapas: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

EL PESO DE LA LEY. Día 14. Netflix. Una joven y prometedora fiscal se ve arrastrada a una organización criminal carcelaria dirigida por el hermano que creyó haber perdido.

S&X. Día 20. Netflix. Un terapeuta sexual atiende a pacientes que afrontan problemas íntimos de los que no pueden hablar con nadie más.

LOS HARDACRE. Día 20. Movistar Plus. Temporada 2. Instalados en Hardacre Hall y rodeados de privilegios, los Hardacre intentan adaptarse a un mundo que todavía los mira como intrusos.

OUTER BANKS. Día 20. Netflix. Temporada 5 (última). Los Pogues atraviesan su momento más difícil tras la trágica muerte de J. J. en Marruecos. Varados lejos de casa y destrozados por la muerte del alma del grupo, han perdido la corona azul y se encuentran rodeados de enemigos y peligros de sobra conocidos.

DALGIESH. Día 25. Filmin. Temporada 3

LEANNE. Día 27. Netflix. Temporada 2

CEMENTERIO. Día 28. Netflix. Temporada 3