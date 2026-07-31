Lo que queda del año

Este es un balance de lo que llevamos de año y nos falta para acabar el mismo.

Tanto en La 1 como en La 2, el salto de audiencia cuantitativo no ofrece discusión. Propuestas como 'Mañaneros' o 'Malas lenguas' se han hecho un hueco indiscutible en la programación, en horas que registran liderazgos aportando un barniz opinativo que personalmente no me seduce. Ha habido, sin embargo, propuestas ilusionantes que me han dejado a medias, como la emisión basada en el histórico Tribunal Popular, que navegó por La 2 casi a escondidas: una aparición descafeinada y desaprovechada. La2cat ha transformado lo que era una emisión intermitente sin más en un canal propio y con una marca bien reconocida. Ahora toca más inversión económica y más horas de desconexión.

Hasta hoy, en el global del año TV3 es líder en Catalunya en televisión lineal, así como en algunas de las propuestas digitales del 3Cat. Su prime time no tiene rival y es el motor de la corporación. Sin embargo, me gustaría que la web de 3Cat, corporación que engloba a TV3, fuera más fácil, más sencilla y más intuitiva. Creo que Esport 3, o el propio departamento de deportes que durante años ha sido y es una marca internacionalmente reconocida, merece mayor visibilidad.

Atresmedia tienen más clara su directriz que Mediaset. En el primero, Antena 3 va por el carril de la derecha, a 120 por hora, con una clara línea de entretenimiento, concursos amables y familiares. Fácil. La gente que ve la tele no quiere problemas. Quiere alegría. Por su parte, La Sexta va por el carril de la izquierda aunque en breve se le acerca otro coche, el de la Séptima. A ver si hay gasolina para ambos.

Mediaset tiene con Cuatro una clara apuesta non stop de críticas al poder. El objetivo claro y el resultado no le está funcionando nada mal. Pero Telecinco todavía desconoce qué quiere hacer cuando vuelva a ser mayor: si retornar a la alegría constante de décadas anteriores o bien seguir repartiendo la programación con contenidos basados en enfados, gritos y discusiones. Yo lo tendría claro. Las dudas e inseguridades de cada estreno se han adueñado de la cadena.

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En fin. Me ausento unos días de vacaciones. Que pasen un buen verano y vuelvo, si Dios quiere, el lunes 31 de agosto. Sonrían y sean felices.