Cuatro viaja a 'Punto Nemo' con la serie de suspense de Alba Flores: "Nunca me había demandado tanto un personaje"

Punto Nemo es el lugar más alejado de cualquier sitio habitado de la Tierra. Está localizado en medio del Océano Pacífico Sur, a casi 2.700 kilómetros de las costas de tres remotas islas (Ducie, Motu Nui y Maher) y últimamente se ha convertido en el hogar de la basura espacial. Esas extraordinarias características le aportan un cierto toque de misterio, que es el que explota la serie española titulada también 'Punto Nemo', que Cuatro estrena este lunes 3 de agosto en abierto (23.00 horas) después de su paso por Prime Video.

El punto de partida de esta producción que mezcla aventuras, ciencia ficción, fantasía, 'thriller' y acción (y que cuenta con un toque a lo 'Perdidos') tiene mucho que ver con el medio ambiente. La trama comienza cuando los miembros de una expedición oceanográfica formada por científicos y la Armada Española se embarcan en el buque 'Pentonkontors' para investigar y concienciar al mundo de los problemas de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur.

Misterios y peligros

Pero una fuerte tormenta arrastra a los miembros del barco hasta una isla situada en los confines del planeta. Es un lugar antes habitado por militares rusos, que pondrá a prueba todas sus habilidades y conocimientos para salir de allí, un sitio plagado de misterios y peligros. Porque todos los personajes esconden secretos.

"Son militares que lo tienen todo superprogramado, pero constantemente les suceden cosas que no estaban calculadas y eso les hace perder un poco el norte", resume Óscar Jaenada, que encarna al capitán de la expedición, un hombre traumatizado por una desgracia del pasado. "Él viene de un problema psiquiátrico. Si ya hay momentos en los que alguien con plenas facultades se vería alterado, imagínate él que ya viene un poco cojo...", lanza el actor.

La hipotermia de Alba Flores

En su equipo cuenta con subordinados leales como Jota, "un militar muy práctico y parco en palabras que está siempre dispuesto a la acción", según le define Maxi Iglesias, el actor que lo interpreta. Pero también hay científicos como Nazareth, "una doctora en biología marina que investiga el lenguaje de los delfines", explica Alba Flores, la encargada de darle vida.

Como gran ecologista, no siempre está en sintonía con las decisiones más pragmáticas del capitán, como le ocurre a otros de los activistas del barco. "Son personajes que defienden lo que piensan hasta las últimas consecuencias", adelanta la actriz, que sufrió hipotermia por culpa de una escena en la que tenía que practicar apnea.

Alba Flores y Maxi Iglesias, en 'Punto Nemo' / AMAZON PRIME VIDEO

"Nunca me había demandado tanto físicamente un personaje. Rodar en el agua es muy complicado, pasas mucho frío", apunta Flores. "No solo estaba el mar y todo lo que implicaba, las diferencias de temperatura, las humedades en interiores... También hemos grabado en unos pasillos espectaculares, pero eran días de perder la noción del tiempo, porque estábamos a oscuras todo el rato", añade Iglesias sobre este rodaje que se desarrolló entre Galicia, Portugal y Madeira.

Ciencia ficción es español

Para el actor que se dio a conocer en 'Física o Química' 'Punto Nemo' "tiene elementos que no estamos tan acostumbrados a ver en la ficción española". "A mí me gusta mucho la ciencia ficción y cuesta encontrarla en español", subraya Flores.

"Es una manera de mirar un poco a la cara a la máquina del cine anglosajón, que tanto nos ha invadido, haciendo algo que es la esencia de su industria, que es la ciencia ficción", corrobora Jaenada. Sin embargo, el actor recalca que esta serie aporta también otros elementos, "juntando mucho drama emocional y muchos tipos de personajes distintos enfrentándose a un mismo problema".

María Isabel Díaz y Najwa Nimri, en 'Punto Nemo' / AMAZON PRIME VIDEO

Coincide con él Maxi Iglesias: "Las producciones americanas de ciencia ficción carecen de esa sensibilidad que tenemos los latinos. Cuando hay una situación así con tanto ritmo, aquí paramos y hablamos de la vida, del amor, de las cosas que nos preocupan desde un punto mucho más sensible que simplemente una situación de supervivencia o de disparos".

Escrita por Daniel Martín Sáez de Parayuelo ('Matadero') y Daniel Benmayor ('Awareness'), 'Punto Nemo' también cuenta en el reparto con actores como Michelle Calvó, Najwa Nimri, Margarida Corceiro, Eric Masip, Sara Matos, María Isabel Díaz, Nüll García, Felipe Pirazán y Leander Vyvey. Prime Video ha ofrecido también la segunda temporada.