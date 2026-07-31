Estreno este sábado
'Escapando de Pearadise': un fenómeno viral del movimiento 'body positive' que acabó en polémica
La serie documental de DKISS recoge denuncias de control coercitivo, fetichismo y agresiones sexuales en una comunidad para mujeres de talla grande
Pearadise era una comunidad situada a las afueras de Las Vegas (EEUU) que se presentó como un espacio seguro para mujeres de talla grande y que acabó rodeada de controversia, envuelta en denuncias de control coercitivo, fetichismo y agresiones sexuales. El canal DKISS recuerda su historia en la serie documental 'Se buscan chicas grandes: Escapando de Pearadise', compuesta de tres episodios, que estrena este sábado 1 de agosto (0.00 horas).
La producción reconstruye el ascenso de Stefan Wilhelmy, un creador de contenido que alcanzó una enorme popularidad en TikTok gracias a sus mensajes de aceptación y positivismo corporal. Su discurso le permitió crear una comunidad de mujeres en torno a Pearadise, un lugar que prometía apoyo, pertenencia y un entorno libre de prejuicios. Sin embargo, antiguos miembros y varias mujeres que formaron parte del proyecto relatan en el documental experiencias traumáticas.
La investigación sigue el trabajo de la fotoperiodista Emily Kask, quien se adentra en Pearadise para documentar desde dentro una comunidad que llegó a convertirse en un referente para muchas mujeres de talla grande.
Testimonios
A lo largo de sus tres episodios, 'Se buscan chicas grandes: Escapando de Pearadise' recorre la evolución del caso, desde el nacimiento de esta comunidad y su rápido crecimiento en redes sociales hasta las denuncias que desencadenaron un intenso debate público. La serie reúne los testimonios de antiguas integrantes, creadoras de contenido y defensoras del movimiento 'body positive,' al tiempo que explora las consecuencias personales y legales derivadas de las acusaciones.
La producción también aborda la historia de Kass Parades, una de las integrantes más conocidas de Pearadise, cuya muerte conmocionó a la comunidad y reavivó el debate sobre la influencia que, según algunos testimonios, ejercía Stefan Wilhelmy sobre las mujeres de su entorno.
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