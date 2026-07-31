'Escapando de Pearadise': un fenómeno viral del movimiento 'body positive' que acabó en polémica

Pearadise era una comunidad situada a las afueras de Las Vegas (EEUU) que se presentó como un espacio seguro para mujeres de talla grande y que acabó rodeada de controversia, envuelta en denuncias de control coercitivo, fetichismo y agresiones sexuales. El canal DKISS recuerda su historia en la serie documental 'Se buscan chicas grandes: Escapando de Pearadise', compuesta de tres episodios, que estrena este sábado 1 de agosto (0.00 horas).

La producción reconstruye el ascenso de Stefan Wilhelmy, un creador de contenido que alcanzó una enorme popularidad en TikTok gracias a sus mensajes de aceptación y positivismo corporal. Su discurso le permitió crear una comunidad de mujeres en torno a Pearadise, un lugar que prometía apoyo, pertenencia y un entorno libre de prejuicios. Sin embargo, antiguos miembros y varias mujeres que formaron parte del proyecto relatan en el documental experiencias traumáticas.

Imagen de la serie documental 'Se buscan chicas grandes: Escapando de Pearadise' / DKISS

La investigación sigue el trabajo de la fotoperiodista Emily Kask, quien se adentra en Pearadise para documentar desde dentro una comunidad que llegó a convertirse en un referente para muchas mujeres de talla grande.

Testimonios

A lo largo de sus tres episodios, 'Se buscan chicas grandes: Escapando de Pearadise' recorre la evolución del caso, desde el nacimiento de esta comunidad y su rápido crecimiento en redes sociales hasta las denuncias que desencadenaron un intenso debate público. La serie reúne los testimonios de antiguas integrantes, creadoras de contenido y defensoras del movimiento 'body positive,' al tiempo que explora las consecuencias personales y legales derivadas de las acusaciones.

Noticias relacionadas

La producción también aborda la historia de Kass Parades, una de las integrantes más conocidas de Pearadise, cuya muerte conmocionó a la comunidad y reavivó el debate sobre la influencia que, según algunos testimonios, ejercía Stefan Wilhelmy sobre las mujeres de su entorno.