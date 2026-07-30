Lo de Zapatero

Estoy convencido que una buena parte de los terrícolas desconocemos, seguramente que por la ampulosidad del término que asombra al más pintado, que La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya impuesto una multa, que con la rebaja ha quedado en 307.000 euros a la corporación RTVE por cometer dos infracciones graves sobre la publicidad del programa Masterchef. A mi me ha llamado la atención porque esa cifra no es poco dinero. Al parecer se trataba de no haber cumplido unos límites horarios referidos a la publicidad sobre bebidas alcohólicas.

Pero rasquemos un poco y miremos al pasado. En época del presidente Zapatero, en julio de 2009, el Congreso de Diputados primero y el Senado después dieron luz verde para retirar los espacios comerciales de rtve. Las televisiones privadas celebraron la medida, pensando que serían los nuevos millonarios.

Aquel dinero de la publicidad que ingresaba TVE no se ha repartido a rivales del mismo gremio, sino que se ha expandido hacia muchos otros. Han pasado los años y yo sigo preguntándome el porqué de aquella medida. Y sigo sin saberlo, porque al final se acabaron sustituyendo el término publicidad por el de patrocinio exclusivo de un programa, una forma diferente de legalizar la publicidad, de manera que hecha la ley, hecha la voltereta.

En algunas ocasiones he conversado a título privado, presencial o telefónicamente, con algún dirigente de la casa y nadie me ha sabido explicar el porqué de aquella medida que promovió Zapatero. Muchos entienden que fue desacertada. Yo creo que también.

El “otro” tema de Zapatero, claro, corresponde a otro apartado de este diario, pero también algo a ésta columna que comenta televisión, radio, redes sociales y comunicación. Ahí sí que le toca de frente. Porque ignoro quién le asesora, pero la asignatura de comunicación la ha suspendido y le queda para septiembre.

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