Naím Thomas desvela la astronómica cifra que generó el himno de 'OT 1', 'Mi música es tu voz'

Hace casi 25 años, el estreno de 'Operación Triunfo' revolucionó la industria televisiva y musical. La final de su primera edición, por ejemplo, paralizó España, diviendo el país entre los fans de los diferentes concursantes. El 'talent show' de cantantes de La 1 de TVE no solo lanzó las carreras de artistas que buscaban un trampolín para darse a conocer, como David Bisbal, Chenoa, David Bustamente y Rosa López, sino que dejó canciones para el recuerdo.

Muchas eran versiones de los temas que los 'triunfitos' cantaban en cada gala, pero otras eran originales, como 'Mi música es tu voz'. Compuesta e interpretada por los participantes de la primera temporada mientras estaban recluidos en la Academia, se convirtió en el himno del programa aquel año. Y dio grandes beneficios, según ha revelado unos de los participantes de aquel 'OT 1' este miércoles en 'La Ventana' de la Cadena SER, presentado en verano por Marta del Vado.

"Experiencia traumática"

Naím Thomas, que quedó en el noveno puesto en 'OT 1', ha recordado en el espacio radiofónico cómo decidió compartir los derechos de la canción con el resto de compañeros. "Nos encontramos allí siendo completos desconocidos y pensé que era una bonita manera de ejemplificar los lazos que se habían creado. Era una experiencia muy traumática y eso te une de por vida, para bien o para mal", ha narrado el cantante.

Durante la entrevista, el intérprete desveló el dinero que ha generado la composición en estos 25 años de vida: "Yo creo que llegó cerca de los 70 millones de euros en derechos de autor", ha detallado. Sin embargo, ha querido recalcar que esa astronómica cifra no llegó a los bolsillos de los 'triunfitos'. "No nos llevamos eso, ya te lo digo", ha remarcado entre risas.

Un 'show de Truman'

El concursante de 'OT 1' también habló sobre su paso por la Academia y cómo vivió esta experiencia que los hizo famosos de la noche a la mañana: "Siempre me lo tomé muy a broma, me pareció un poco 'El show de Truman', era muy divertido. De alguna manera son ciclos, esto es un momento de tu vida, disfrútalo, ríete, pásalo bien y ya está. Yo me lo tomé un poco así", ha asegurado el cantante y actor, que en los últimos años ha participado en numerosas obras de teatro, en varias películas (entre ellas, ‘Las maletas de Tulse Luper’, de Peter Greenaway) y musicales. También ha llegado a llevar la dirección de actores y la dirección escénica de algunas obras.