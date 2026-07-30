Drama en 'Joc de cartes estiu': el programa de TV3 regresa líder, pero con lágrimas y un restaurante afectado

'Joc de cartes estiu' regresó a TV3 este miércoles 29 de julio con el estreno de su décima temporada, que será la última completa con Marc Ribas al frente del concurso culinario antes de que Arnau París coja el relevo. La competición gastronómica volvió líder de la noche en Catalunya, con 281.000 telespectadores y un 19,9% de cuota de pantalla, pero cargada de tensión: hubo lágrimas, discusiones, la negativa de una pareja a comer en uno de los locales por su suciedad y un restaurante seriamente afectado, que ha visto caer en picado sus valoraciones después de lo vivido en el programa de la cadena catalana.

El concurso de TV3 elegía el mejor restaurante informal del Pirineo leridano entre tres aspirantes. Pero el protagonista de la noche fue, sin duda, Salvatore, el propietario del local Miseria e Nobiltà, de Oliana, por su severidad a la hora de juzgar a sus competidores.

El restaurador italiano, originario de Nápoles, se describía a sí mismo como una persona "trabajadora y, a veces, impulsiva". "Y muy estricto", añadía su compañera en el concurso, Lola. "Pienso ir a las cocinas de mis contrincantes y desnudarlas", advertía. Y lo cumplió.

"Ha sido violento"

Sobre todo en casa de unos de sus contrincantes, el Casino de Peramola, en Peramola. La minuciosa inspección de Salvatore sorprendió a sus contrincantes en el concurso, que también señalaron que en la visita a su restaurante él no aceptaba nada bien las críticas. "Salió de manera agresiva como un macho alfa. Ha sido violento"; "Nos hemos sentido que venía a intimidar", confesaron.

La situación llegó a tal extremo que ni Lola ni Salvatore, la pareja de Miseria e Nobiltà, quisieron comer nada en el Casino de Peramola por la suciedad que habían visto en la cocina. Ella ni siquiera pidió ningún plato. La tensión acumulada llevó a que una de las dueñas del local, Mercè, acabara llorando en la cocina. "No nos lo merecemos", se lamentaba.

Este rifirrafe acabó afectando a la visita al tercer restaurante en liza, La Taverna del Codina, en la Seu d'Urgell, regentado por Cristina y Tania. Antes sus comentarios negativos en la cocina, los dueños del Casino de Peramola estallaron: "En vez de un cocinero, parece un inspector de sanidad"; "La inspección tan severa que ha hecho es digna de vergüenza"; "Sus críticas no tenían ningún sentido gastronómico".

El paso de Salvatore y Lola por 'Joc de cartes', de hecho, ha levantado mucho revuelo en redes y su restaurante, Miseria e Nobiltà, lleva desde ayer por la noche acumulando críticas negativas en Google, lo que ha hecho que baje considerablemente su nota.