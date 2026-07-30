Contreras ofrece a Javier Ruiz ser el director de su nueva cadena, La Séptima, y confirma a Sarah Santaolalla

La Séptima ha ofrecido al periodista Javier Ruiz, actual presentador de 'Mañaneros' en La 1, convertirse en el primer director de la nueva cadena de televisión, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 5 de noviembre, según ha anunciado a EFE su promotor, José Miguel Contreras.

En una entrevista, Contreras asegura que habían pensado en Javier Ruiz hace más de dos años, cuando ambos trabajaban en el diseño de un canal de televisión para PRISA que finalmente no llegó a ver la luz.

"Juntos soñamos la posibilidad de llegar a hacerlo", recuerda el fundador de La Sexta, quien asegura que el periodista se incorporó posteriormente a RTVE con la idea de regresar si aquel proyecto terminaba convirtiéndose en realidad. "Ahora tiene encima de la mesa la oferta para ser el primer director de la historia de La Séptima", subraya.

Gran momento de audiencia

La propuesta llega cuando 'Mañaneros' atraviesa uno de sus mejores momentos de audiencia, pero Contreras considera que "no se puede rechazar" la oferta para liderar profesionalmente desde el punto de vista periodístico un nuevo canal que pretende romper con los esquemas tradicionales de la televisión generalista y que aspira a convertirse en "la primera referencia de actualidad en España".

Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' / LA 1

Junto a Ruiz, el canal ha ofrecido la dirección de Contenidos a Daniel Fernández, actual director de 'Mañaneros' y anteriormente responsable del programa de Ana Rosa Quintana. Según explica Contreras, este cargo integrará las funciones que tradicionalmente desempeñaban las direcciones de Informativos y Programas, ya que toda la parrilla estará centrada en la actualidad.

Ni Silvia Intxaurrondo ni Àngels Barceló

Finalmente Contreras confirma que no estarán algunos de los nombres que más habían sonado para incorporarse a la cadena, como Silvia Intxaurrondo y Àngels Barceló, entre otros, una decisión que atribuye tanto a sus compromisos profesionales como a la voluntad de construir una cadena con perfiles diferentes a los habituales de la televisión convencional.

Frente a esos periodistas de renombre, la apuesta pasa por combinar profesionales jóvenes, algunos menores de 30 años, con otros de mayor experiencia, pero con la intención de ofrecer una imagen renovada, y hay abiertas conversaciones avanzadas con alrededor de 14 comunicadores que conformarán la primera línea de la nueva cadena.

Entre ellos, admite, figura Sarah Santaolalla, aunque evita concretar cuál será finalmente su papel. "Solo queremos gente a la que le emocione este proyecto", sostiene.

La televisión de la nueva era

Más allá de los fichajes, Contreras afirma que el objetivo es responder a una forma distinta de consumir televisión. A su juicio, las plataformas han cambiado los hábitos de los espectadores y han obligado a las cadenas en abierto a buscar un espacio propio basado en aquello que los servicios bajo demanda no pueden ofrecer: la información en directo y la capacidad de explicar lo que está ocurriendo en cada momento.

El futuro de la televisión generalista pasa, en su opinión, por reforzar precisamente ese valor diferencial. "Lo que Netflix no te va a dar nunca es qué está pasando ahora mismo en tu país, qué opina la gente y de qué habla la gente en la calle", afirma.

Por ello, La Séptima renunciará desde su nacimiento a una programación basada en series, cine o grandes formatos de entretenimiento para centrarse en el directo y en el seguimiento permanente de la actualidad.

El objetivo, resume, es que "siempre que conectes el canal se esté hablando de lo importante, de lo que hay que hablar en ese momento".

Explicar la actualidad sin gritos

De contar lo que ocurre, alejándose del modelo de debate bronco que, a juicio de Contreras, ha dominado buena parte de la televisión en los últimos años. Defiende espacios de conversación y análisis en los que los periodistas expliquen los hechos antes que enfrentarse por ellos y en los que el espectador conozca con naturalidad la forma de pensar de quienes intervienen.

"¿Es mejor profesional aquel que oculta sus ideas? Me parece un cinismo ridículo. Yo no lo creo (..). Pretendemos legalizar el pensamiento libre, es decir, que claramente la gente sepa cuáles son sus ideas, las exponga", comenta.

Ese planteamiento irá acompañado de formatos de producción más ágiles y sostenibles económicamente. "La materia prima más barata que existe en el mundo se llama saliva", afirma gráficamente para defender una programación basada en periodistas, expertos y conversación.

Una factoría audiovisual para todas las pantallas

La sede estará en San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde ultima las obras de unas instalaciones que albergarán un gran plató de más de 1.000 metros cuadrados y una redacción concebida para producir contenidos de manera simultánea para televisión, redes sociales, plataformas digitales y otros soportes audiovisuales.

Será una "factoría de contenidos" preparada para distribuir información allí donde se encuentre la audiencia y estará integrada por una plantilla inicial de alrededor de 300 trabajadores, 80 de ellos periodistas.

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El plan de negocio está construido sobre previsiones prudentes, aunque confía en superar esos cálculos. Aspira a acercarse al 2 % de cuota de pantalla en el arranque y superar el 3 % durante el primer año de emisiones.