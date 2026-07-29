TV3 retransmitirá la pretemporada del Barça masculino y femenino de fútbol

Los jugadores del Barça volvieron al trabajo el pasado 13 de julio. Fue el día de la 'rentreé' para los hombres de Hansi Flick, con las habituales pruebas médicas y físicas, aunque todavía faltaban los futbolistas presentes en el Mundial, que finalmente coronó a España como ganadora en la final contra Argentina. Pero ahora es el momento de iniciar los partidos de la pretemporada para ponerse a punto de cara al inicio de la Liga.

Después del encuentro contra el Europa, que se disputó a puerta cerrada sin prensa ni público y que se saldó con una victoria 4-1 para los culés, llegan los partidos que sí que se podrán ver en televisión. 3Cat será la encargada de retransmitirlos en directo, tanto los del equipo masculino como femenino. Todos los partidos se emitirán por TV3, excepto el Barça-Montpeller, que se verá en Esport 3.

Birmingham City

La siguiente cita de la pretemporada de los de Flick, que se enfrenta a su tercer curso como técnico azulgrana, será un encuentro amistoso frente al Birmingham City en el estadio de St. Andrew's, en suelo inglés (viernes, 31 de julio. TV3, 20.45 horas). También disputarán la 'Friuli Venezia Giulia Cup', un triangular internacional (con partidos de 45 minutos) en Udine (Italia), contra Udinese y Nottingham Forest, el 8 de agosto ( TV3, 21.00 horas).

El último compromiso de pretemporada para los azulgranas es la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper, el miércoles 19 de agosto (20.00), en el que el rival será el Al Ahly egipcio y que servirá para abrir el Camp Nou de cara a la nueva temporada.

Montpeller

Por su parte, el equipo femenino entrenado por Pere Romeu se medirá contra el Montpeller el miércoles, 12 de agosto (19.00 horas, Esport 3). En principio, no contará con Aitana Bonmatí, al margen de la pretemporada por molestias.

El club todavía debe confirmar el resto de compromisos de pretemporada y la fecha y el rival del Trofeo Joan Gamper femenino, previsto para la última semana antes del inicio oficial de la competición, el 30 de agosto ante el Costa Adeje Tenerife, en la primera jornada de Liga.