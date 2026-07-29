Odiando, que es gerundio

Alucino con la legión de haters, los enemigos de toda la vida que en los últimos años reúnen el dudoso honor de tener visibilidad gracias al odio que manifiestan en las redes sociales, atacando e insultando a profesionales que no conocen personalmente y que reúnen un constante malestar propio de un miembro de una camorra que empieza el día con ganas de enfadarse contra el mundo.

Uno de los últimos casos corresponde a la periodista de Telecinco María Casado. Después de que ella manifestara su adiós en antena el pasado domingo, solo uno de cada diez comentarios al post que amablemente le dedicó Mediaset eran positivos, frente a una cascada de insultos y escupitajos impropios de una sociedad madura.

El adiós de María se basa en una petición propia y voluntaria, y que solo pretendió valorar su calidad de vida con una mejor relación entre lo personal y lo profesional. Solo eso. Es fácil, ¿no?

Bueno, pues tan fácil como lo es que se pueda abrir la aplicación “X” desde un ordenador o, por qué no, desde un móvil. Total, ¿para qué usar un ordenador si se puede disparar contra todo lo que se menea desde un teléfono móvil sentado en la taza de un váter? Es cómodo y, de momento, es gratis. El día que alguna plataforma digna, que desde luego no es la mencionada, cobre un dinero por publicar un post o la respuesta a un post, descenderá progresivamente la cantidad de las publicaciones.

Tampoco es obligatorio aportar ni una foto personal ni un nombre real. ¿Para qué hacerlo, si solo etiquetando al destinatario del vómito es probable que lo acabe leyendo?

Los llamados “haters” no enviarán al destinatario del insulto una carta manuscrita; ya no digo enviada por correo convencional, pero basta con un correo electrónico. ¡¡Ufff!! Eso requiere esfuerzo y, sobre todo, ortografía. Nada, parece demasiado trabajo. Además, el mail no certifica que el destinatario haya abierto y haya leído el texto…

Las redes sociales se crearon para que sus usuarios se ayudaran desinteresadamente. Pero alguien olvidó que las expresiones “ser humano” y “ayuda mutua” no suelen ir de la mano en la misma frase. Les recuerdo que los humanos seguimos siendo un mono que está a medio hacer.

Noticias relacionadas

En fin. Y, por cierto, y como siempre, enhorabuena por el trabajo en Telecinco y buena suerte, María.