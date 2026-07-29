Una estrella de 'Juego de tronos' revela su truco para evitar rodar escenas de desnudos

A lo largo de sus ocho temporadas en HBO, 'Juego de tronos', la serie basada en la saga de novelas de George R. R. Martin, logró convertirse en un auténtico fenómeno de masas. La ficción lanzó la carrera de muchos de sus protagonistas, aunque algunos ya llevaban una larga carrera en la interpretación. Sin embargo, en muchas ocasiones la producción recibió críticas por el exceso de violencia, sexo y desnudos. Una de sus estrellas, Lena Headey, que dio vida a la siempre intrigante Cersei Lannister, ha desvelado que tenía un truco para disuadir a los directores de rodar escenas íntimas.

La actriz está promocionando la serie 'Intimacy', un drama sonoro de BBC Sounds escrito y dirigido por ella centrado en una intérprete que abandona su trabajo tras una experiencia traumática y se convierte en coordinadora de intimidad. Durante una entrevista con HuffPost UK, reconoce que antes de crear la ficción apenas había trabajado con este tipo de profesionales: "Soy tan mayor que nunca llegué a trabajar con uno en mi época dorada, cuando la gente quería verme desnuda. Ahora ya no quieren, así que estoy a salvo", bromea.

Lena Headey y Nikolaj Coster-Waldau, en una imagen de 'Juego de tronos'. / HBO

"En aquella época no existían. Ni siquiera se hablaba de ello. Simplemente hacías lo que te pedían", recuerda, algo que reconoce que hoy en día resulta poco comprensible: "Ahora piensas: '¿Pero qué demonios?'. Nos lanzaban directamente a los lobos. Aunque también es verdad que aquello me enseñó a afrontar casi cualquier situación en el trabajo", afirma.

"Llevaría ocho horas"

En décadas pasadas, sin embargo, asegura que tuvo que utilizar algún truco para evitar los desnudos integrales, como tatuarse toda la espalda. "Pensé que, al menos así, tendrían que mandarme antes a maquillaje para cubrir los tatuajes... y yo podría decirles que eso llevaría ocho horas". Reconoce que fue una medida bastante drástica: ""Pero entonces no existían coordinadores de intimidad. Así que utilicé tinta", se justifica.

Lena Headey en el papel de reina Cersei Lannister. / HBO

Eso sí, aclara que siempre quiso hacerse esos tatuajes y que le encanta llevarlos. "Pero también pensé: si algún día me piden enseñar toda la espalda desnuda, podré responder que sí... aunque en el siglo XIX no creo que existieran estos tatuajes".

Mientras que la precuela de 'Juego de tronos', 'La Casa del Dragón', ya trabajan coordinadores de intimidad, la serie original terminó justo antes de que esta figura se popularizara en la industria cinematográfica. Heady cree que la presencia de este tipo de profesionales hubiera sido muy positiva: "Había tres chicas para las que era su primer trabajo. Había muchísimo sexo y muchísimos desnudos. No conozco su experiencia personal, pero estoy segura de que algunas situaciones debieron de ser realmente duras".

La polémica por el 'Paseo de la Vergüenza'

Cuando daba vida a Cersei Lannister, la actriz protagonizó numerosas escenas subidas de tono. Una de las más famosas fue el famoso 'Paseo de la Vergüenza', en el que su personaje recorría completamente desnuda las calles mientras recibía multitud de insultos por parte de los habitantes de Desembarco del Rey.

La actriz se vio inmersa en una polémica cuando se supo que había utilizado una doble de cuerpo para rodar esa secuencia de desnudo. Pero asegura que hacerla ella misma hubiera restado credibilidad: "Eso habría hecho que estuviera pendiente del público y no de mi interpretación. Que la hiciéramos entre las dos —mi doble y yo— fue una decisión mucho más inteligente, más emocional y también más sencilla para mí como actriz."

Sin embargo, dice que está muy orgullosa de su participación en 'Juego de tronos': "Evidentemente no era perfecta, pero ¿qué lo es? Todos seguimos aprendiendo. Aun así, creo que estaba magníficamente escrita y todos nos llevábamos muy bien. Eso hizo que funcionara."