'Joc de cartes estiu' inicia en TV3 la cuenta atrás para el adiós de Marc Ribas

Un verano más, TV3 apuesta por el concurso gastronómico 'Joc de cartes estiu' para amenizar las noches estivales de los miércoles a partir de este 29 de julio (22.05 horas). Pero la décima temporada del programa no será simplemente una más para la competición culinaria de la cadena catalana, ya que será la última completa con Marc Ribas al frente, que en la próxima edición regular del 'Joc de cartes' cederá el testigo a Arnau París, ganador de 'Masterchef 9' y también presentador de 'Cuines'.

La edición veraniega del longevo 'Joc de cartes' está compuesta de cinco episodios, además del resumen final. En ella, Ribas viajará al Pirineo de Lleida, a las playas de Badalona, la Costa Daurada, la Costa Brava y a la Catalunya Central.

Marc Ribas, en 'Joc de cartes' / 3CAT

Cada programa valorará una especialidad o una manera diferente de entender la gastronomía estival: restaurantes informales de montaña, terrazas frente al mar, suquets de pescado, platos de mar y montaña y espacios ideales para cenar al fresco, entre otras propuestas.

Gastronomía de montaña

En el primer programa, por ejemplo, Ribas recorrerá algunos de los paisajes más espectaculares del Alt Urgell para descubrir propuestas gastronómicas que combinan cocina de proximidad, ambiente acogedor y espíritu veraniego.

En esta competición que inaugura la décima temporada se enfrentarán Miseria e Nobilità, de Oliana; el Casino de Peramola, en Peramola, y La Taverna del Codina, en la Seu d'Urgell. Tres establecimientos con personalidades muy diferentes competirán para demostrar que su propuesta es la mejor para disfrutar de la gastronomía de montaña durante el verano.

Mar Ribas, con la furgoneta de 'Joc de cartes' / 3CAT

La siguiente semana, 'Joc de cartes' cambiará la montaña por la playa, en busca del mejor local en primera línea de mar de Badalona (Barcelonès). Los espacios privilegiados con vistas de postal, la cocina mediterránea y el ambiente estival serán los ingredientes principales del nuevo duelo gastronómico.

Se enfrentarán La Taverna del Port, el Sucamar y el Marbrava, tres restaurantes con estilos muy diferenciados que buscarán convencer al resto de participantes y demostrar que ofrecen la mejor experiencia gastronómica para disfrutar del verano cerca del Mediterráneo. Para hacerlo, no solo tendrán que convencer con la calidad de sus platos, sino también dejar constancia de que su local y su servicio están a la altura del comensal (o competidor) más exigente.

Ceder el testigo

Después de cerrar la versión estival del concurso gastronómico a principios de septiembre tras la emisión de los seis episodios que conforman esta décima temporada, Marc Ribas todavía aparecerá en cinco capítulos del 'Joc de cartes' que se estrenará en otoño.

El chef catalán Arnau París. / EL PERIÓDICO

A partir de ahí, le cederá el testigo a su sustituto, Arnau París, que se hará cargo de los ocho capítulos restantes, dándole su toque personal al programa. La idea es que Ribas le entregue la llave de la furgoneta para visualizar el paso del testigo del concurso y se se emitan cuatro programas con los mejores restauradores de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que han pasado por el 'show'. Así, sumando los episodios de la décima edición (entre la de verano y la de otoño), Ribas estará al frente de 10 y París, de los ocho últimos.

Arnau destacó en 'Masterchef' por su creatividad y su personalidad, aunque también como estratega. Tras alzarse con el premio del 'talent-show' de La 1 de TVE, llevó a cabo una estancia en el restaurante de Jordi Cruz, y puso en marcha su propio proyecto culinario, El Molí de la Vansa, dedicado a la gastronomía más selecta y a la producción de aceite de oliva. También es creador de contenido sobre temas culinarios en las redes sociales.