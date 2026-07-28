La emotiva despedida de 'La Sexta Xplica' a Paula del Fraile tras 14 años

María Casado no es el único rostro televisivo que se ha despedido por sorpresa estos días de la audiencia. El programa 'La Sexta Xplica' vivió este fin de semana un momento de lo más emotivo con el adiós de una de sus periodistas, Paula Fraile, que abandona La Sexta después de 14 años de trabajo. Su despedida coincidió con el inicio de las vacaciones de su presentador, José Yélamo, que a partir de la próxima semana cederá el testigo a Verónica Sanz.

La reportera era uno de los rostros habituales de la cadena, donde había participado en programas como 'La Sexta noticias', 'La Sexta noche', 'Al rojo vivo', 'Aruser@os' y 'Liarla Pardo'. Pero han sido sus compañeros de 'La Sexta Xplica' los que la han sorprendido con un vídeo de despedida.

El homenaje

“Nos dejá después de 14 años Paula del Fraile, que no sabía que nada de esto iba a ocurrir a esta hora. Y, como pequeño homenaje, desde el equipo de este programa, todos la queremos mucho, hemos repasado algunos de los momentos que nos ha dejado durante 14 años en esta casa donde ha hecho de todo”, informó José Yélamo, presentador del programa y, además, pareja de la periodista, antes de dar paso a las imágenes de su trayectoria televisiva.

Fraile no pudo ocultar su sorpresa y emoción al recibir un ramo de flores de manos de Yélamo y el aplauso del equipo. “Te queremos mucho todos en esta casa y en el equipo del programa. Han sido 14 años, aquí nos hemos conocido y aquí acaba nuestra vida en común profesional, que no la personal”, bromeó el presentador.

“¡Ah vale, qué susto! ¡Digo: ruptura en directo!”, le siguió la broma Fraile, antes de agradecer el detalle a sus compañeros. “Al final voy a llorar, yo que nunca lloro, y al final voy a llorar. Gracias, chicos. Gracias a La Sexta y a todos”, verbalizó, emocionada la periodista.

A partir de la próxima semana, Yélamo ya estará de vacaciones y las riendas del programa las llevará Verónica Sanz.