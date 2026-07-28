Y Cruyff fichó por el Barça

Este pasado domingo vi en Esport 3 los entresijos políticos y deportivos que acabaron gestando el fichaje de Johan Cruyff por el FC Barcelona en agosto de 1973. La pieza se titula "El fichaje", idea del periodista Lluís Canut y dirigida por David Fernández de Castro.

Uno, que tiene edad y memoria, recuerda en el verano del 73 ver el Estudio Estadio, presentado por Pedro Ruiz, iniciando el programa con una margarita en la mano que iba deshojando mientras le quitaba los pétalos y decía: “Cruyff va al Barça, Cruyff no va al Barça…”

Fue una temporada socialmente muy agitada, que el 20 de diciembre marcó el asesinato de ETA al Presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, justo dos días antes del partido entre Barça y Atlético de Madrid, en el que Cruyff realizó aquel mágico gol a Miguel Reina. Después, el 0-5 en el Bernabéu, ocho días después del nacimiento en Barcelona de Jordi Cruyff, consiguiendo la primera Liga tras 14 años.

Pudimos ver personas perfectamente autorizadas como las de Miquel Roca i Junyent, quien viajó a Argentina para pedir documentación legal de los famosos futbolistas oriundos e hizo saber a la Federación Española la tenencia de este material.: “La gente no sabe toda la operación que permitió el fichaje de Cruyff por el Barça”.

Imágenes de compañeros ya desaparecidos, como Tom Hernáez, el gran Alex Botines, o menciones al programa de radio Antorcha, con Paco Soler Marsal y Pepe Deu, o la presencia de un jovencísimo Josep Maria Casanovas, que a sus 24 años ya trabajaba para TVE.

La fotografía de un barbilampiño Lluís Canut, a sus 17 años, junto a Cruyff; o las estrategias del Presidente del Ajax, Michael Van Praag, para retener a Cruyff y evitar que marchara al Barça realizándole una suculenta oferta: “O voy al Barça o cuelgo las botas”, le amenazó Cruyff. Quizá por ello alguien le advirtió: “Te vas a un país que tiene una dictadura, Johan”. Y su respuesta fue “No. Me voy a un país que todavía no tiene libertad”.

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Con el paso del tiempo estas piezas adquieren mucho valor porque es entonces cuando se entienden muchos porqués. Les recomiendo verlo porque son reportajes que traspasan el deporte y realizan una perfecta radiografía de la época. Está disponible en la plataforma 3Cat, la misma marca que hoy preside el edificio principal de lo que en su día fue TV3.