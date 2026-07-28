Prime Video presenta la versión actualizada (y con 'ciberbullying') de 'Carrie' según Mike Flanagan

Este 2026 se cumplen 50 años del estreno en cines de 'Carrie', la adaptación cinematográfica que hizo el director Brian de Palma de la primera novela de Stephen King. El libro, publicado en 1974, marcó el inicio de la exitosa carrera literaria del rey del terror, que ha vendido más de 350 millones de ejemplares en todo el mundo. Coincidiendo con este aniversario, Amazon Prime Video estrenará el próximo 7 de octubre la versión en formato serie, y actualizada, de la exitosa obra, servida por otro experto en el género, Mike Flanagan.

El creador de títulos como 'Misa de medianoche' y ' La maldición de Hill House' es el guionista, 'showrunner' y productor ejecutivo de 'Carrie', junto al propio Stephen King. Además, dirige cuatro de los ocho episodios que componen la serie, que revisa el clásico al trasladarlo a la actualidad a través del 'ciberbullying'.

La ficción sigue a Carrie White (Summer H. Howell), una inadaptada estudiante de secundaria que ha pasado su vida recluida en su casa con su sobreprotectora madre, Margaret. Después de que la inesperada muerte de su padre fuerce su entrada en el implacable ecosistema de la escuela pública, la joven se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso que sacude su comunidad, con la continua presión y crueldad de la era de las redes sociales y el despertar de unos misteriosos poderes telequinéticos que llegan con su adolescencia.

La fiesta de graduación

Toda la tensión conduce a una noche devastadora, la sangrienta e icónica escena de la fiesta de graduación, como adelantan el 'teaser' y el cartel presentados este fin de semana en la Comic-Con de San Diego (EEUU).

"Creo que el acoso escolar ha cambiado mucho en los 50 años transcurridos desde que se escribió esta novela… También creo que nuestra comprensión de los ciclos que generan ese tipo de comportamiento ha evolucionado bastante. Sin embargo, el acoso puede adoptar muchísimas formas, y fuimos muy cuidadosos con ello", afirmó Flanagan en la Comic-Con, que desveló que el equipo de guionistas estuvo en contacto con estudiantes de instituto para que les relataran las situaciones de 'bullying' a las que se habían enfrentado. "Tanto episodios aislados e impactantes o ese trato constante, las microagresiones y todas esas cosas que, a primera vista, no parecen necesariamente el tipo de hostigamiento deliberado que en realidad son", explicó el 'showrunner'.

Summer H. Howell y Samantha Sloyan, en la serie 'Carrie' / Prime Video

Flanagan señaló que su objetivo es presentar una visión nueva de Carrie, más acorde a los tiempos que corren. "En todas las demás versiones de esta historia, Carrie White es un personaje al que conoces temblando de trauma desde el primer instante en que aparece", afirmó. "Nuestra Carrie ha vivido toda su vida aislada en casa con su madre y su padre, y nunca ha puesto un pie fuera de allí ni ha entrado en nuestro mundo. Por eso llega a él con sinceridad, entusiasmo, curiosidad y una actitud completamente abierta. A través de sus ojos podemos observar las cosas que hemos normalizado en nuestros institutos. Podemos ver cómo es la experiencia contemporánea", recalcó.

El peligro de las redes sociales

Entre esas experiencias, por ejemplo, participar en simulacros ante posibles tiroteos en el instituto. Pero también supone que sus problemas personales se vean amplificados por las redes sociales, algo que está hoy a la orden del día.

Summer H. Howell consiguió el papel protagonista de Carrie White tras una extensa búsqueda que contempló a más de mil actrices para este legendario personaje. Además, el reparto fijo de 'Carrie' también incluye a Samantha Sloyan ('Misa de medianoche'), como la madre de la protagonista; Siena Agudong ('Resident Evil'), como Sue Snell; Alison Thornton ('Elle'), como Chris Hargensen; Joel Oulette ('Mi vida con los chicos Walter'), como Tommy Ross; Josie Totah ('The Buccaneers: aristócratas por amor'), como Tina; Arthur Conti ('Bitelchús Bitelchús'), como Billy; Thalia Dudek ('The Running Man'), como Emaline; Amber Midthunder ('Predator: La presa'), como Miss Desjardin, y Matthew Lillard ('Cross'), como el director Grayle.