Desesperación por los fuegos
Najwa Nimri, afectada y enfadada por los incendios en Ávila y Madrid: "Olvidaos de dar la chapa con vuestros ideales de mierda"
La actriz, que ha visto cómo ardía su casa, reclama más recursos para los bomberos
Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo empiezan a ceder, "pero muy despacio": 77.000 hectáreas arrasadas y 90.000 vecinos afectados
Los grandes incendios forestales que están asediando la provincia de la Comunidad de Madrid y la de Ávila, y desde el sábado también la de Toledo, continúan activos, aunque han empezado a ceder muy despacio, y ya dejan unas preocupantes cifras: 77.000 hectáreas arrasadas y 90.000 vecinos afectados. Entre ellos, también algunos famosos, como la actriz Nawja Nimri, afectada en primera persona ya que es propietaria de una vivienda en la provincia de Ávila.
La intérprete de series tan conocidas como 'La Casa de Papel' y 'Vis a vis' ha utilizado las redes sociales para denunciar la desesperación de los vecinos ante las llamas y reclamar un mayor respaldo a los bomberos que están trabajando sin descando en las zonas afectadas.
"Si no cuidamos a los que apagan los fuegos, nos quemamos. Literalmente", ha escrito en X (antigua Twitter). "Solo confío en los que se están dejando el alma en el fuego. Si no pelemaos por estos, olvidaos de dar la chapa con vuestros ideales de mierda", agregaba en otra publicación, apuntando directamente a los políticos, a la vez que la actriz publicaba fotografías y vídeos de algunas de las zonas afectadas por las llamas como Casavieja, Piedralaves, Sotillo o La Adrada.
Su casa, quemada
Nimri también ha explicado que ha visto cómo ardía parte de su vivienda. "Se m quemó parte de mi casa !!!!!!", ha escrito en redes, mientras denunciaba la situación en el valle del Tietar: "Han abandonado el valle del tietar !!! Han abandonado el valle del tietar !!! Quemado arrasado y la gente sigue apagando fuegos !!! Dejar de mentirrrrr !!!!!", escribía, mientras resumía en otra publicación su desesperación: "Efectivos. Ayuda".
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