Cuando el amor no surge

''Amor o lo que surja', el penúltimo conejo que Telecinco se ha sacado de la chistera para intentar rascar algunas décimas de audiencia, tiene los días contados. Tanto es así que si no se produce una inesperada contraorden o un milagro de audiencias, el programa finaliza este próximo viernes día 31.

'AOLQS' se estrenó el pasado 22 de junio y la criatura escasamente superará un mes en pantalla. ¿El motivo? ¿Cuál va a ser, el color de los calcetines de Carlos Lozano, su presentador? No lo parece. Pues claro: la audiencia. Este experimento permanente que los programadores de diferentes cadenas lanzan propuestas a ver si suena la flauta, bajo el sistema “prueba-error”, en 'AOLQS' han encontrado una salida final que ha conducido directamente al error.

Sospecho que entre la cadena y la productora del programa, Bulldog TV, han querido darle pábulo a Lozano, a quien se le notaba que estaba en su salsa durante el programa. Quizá por ello fue el elegido, tras el repunte de popularidad que tuvo en los últimos meses al convertirse en el último ganador del concurso 'Gran Hermano Dúo 4'.

Sin embargo, y como ocurre en numerosas propuestas de Telecinco, la iluminación del plató era inmejorable, el sonido era correcto, el pack final fue más o menos aceptable, sabiendo que a mí este tipo de programas no son de mi paladar televisivo, sinceramente porque no me creo ni la mitad de la mitad de lo que hacen ni dicen los concursantes y porque los veo demasiado sobreactuados. ¿Que el cásting de participantes ha sido el adecuado? Parece que no.

Sin haber sido un morrocotudo fracaso de programa, no ha tenido un horario adecuado. Un programa homónimo, como aquel desaparecido 'Mujeres, hombres y viceversa', tenía su público, su foco, su cuota de mercado y su horario, bastante más propicio antes de la comida. Ya saben que a menudo les explico que existen fracasos de programas, pero también se producen fracasos de programadores, que es muy diferente.

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En la última emisión del pasado viernes el programa se quedó en un 5% de cuota de pantalla. Descanse en paz el programa y muchos ánimos a la infantería, esos profesionales anónimos que se dejan horas en el intento, pese a que no aparecen ni en los créditos, y que empiezan el mes de agosto sin trabajo.